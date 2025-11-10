Empate salvador, alivio en Mestalla

Reacción insuficiente. En estos tiempos de mediocridad, se celebra la conquista de un punto. Se valora más la igualada si llega cuando el rival va por delante en el marcador. Mestalla vio una versión mejorada de su equipo, nada que ver con el ridículo de la jornada anterior en Madrid. No era difícil. La imagen estaba por los suelos El Valencia sigue sin ganar; son 7 jornadas, y está negado ante el gol, pero compitió con mejores argumentos ante un rival que es el único que no conoce la derrota como visitante. Curiosidad: los béticos han empatado en los cuatro desplazamientos a los campos de los equipos valencianos. Mestalla cerró el ciclo. Al Valencia le penalizaron algunos errores individuales, el más grave el de Tárrega, que costó un gol. Hace un año, el central de Aldaia inauguró el marcador con un tanto ante los verdiblancos que provocó lágrimas y una dedicatoria inolvidable. Las dos caras del fútbol y de la vida.

35 jornadas en descenso. Desde la temporada 22-23, el Valencia ha estado 35 jornadas en zona de descenso. El récord lo estableció en el pasado ejercicio, con 24 semanas entre los tres últimos de la categoría. Una vergüenza asumida y aceptada por el valencianismo. Algo impensable en otra época. Meriton ha hundido esta entidad en la miseria más absoluta. Cada año se empeoran los registros históricos y se ensucia la reputación de un club condenado a sufrir cada ejercicio por salvarse del descenso. Con este panorama, resulta impensable creerse nada de los voceros que auguran una mejoría radical cuando se abandone Mestalla. La tomadura de pelo ya cansa. Se dedican a vender un futuro imaginado para escapar de un presente tan deplorable. Los números actuales son muy elocuentes. El Valencia ha salido del descenso por coeficiente de goles. Deberían repicar las campanas del Micalet.

Valencia CF-Betis / J.M.López.

A la espera de las cuentas. El Valencia debe hacer públicas las cuentas anuales en breves fechas, paso obligado antes de convocar la preceptiva Junta de Accionistas. Se volverá a hablar de estabilidad y sostenibilidad, una pareja de términos recurrentes y manoseados para justificar el abandono y la desinversión que sufre la entidad. Meriton te cuenta el cuento de cada año. Variaciones sobre un mismo tema. En diciembre de 2024 compareció Lay Hoon por última vez. Actuación breve y accidentada. Necesitaba una excusa para abandonar el escenario. La hostilidad ambiental se la sirvió en bandeja. Se fue y no volverá. Misión cumplida tras pactar bajo mano la hoja de ruta para reactivar la operación inmobiliaria. Hizo lo que quiso, empleó buenas palabras, y dejó el club al borde del descenso por enésima vez. El valencianismo se quedó sin debate ni explicaciones.

La Premier golea a la Liga. Cuatro jornadas de la Liga de Campeones han sido suficientes para comprobar la diferencia de nivel entre los representantes de España e Inglaterra. Se han enfrentado hasta el presente en 8 ocasiones, con un balance de 7 triunfos británicos, repartidos entre ambos países. Un registro apabullante. Además de los resultados, sobresalen las sensaciones. Se aprecia otro ritmo, se juega con mayor intensidad. Tan solo el Barça fue capaz de vencer en el feudo del Newcastle por la mínima. Después de pasearse ante el Valencia cómodamente, el Real Madrid acudió confiado a Anfield donde descubrió otra realidad. El campeonato inglés ha sido capaz de articular un torneo atractivo, muy exigente y menos proteccionista. No existen los intocables como sucede en España. El papel decadente del Manchester United en la actualidad, poderoso dominador del torneo en el pasado, es un ejemplo significativo. Quién lo ha visto y quién lo ve.