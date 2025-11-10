El Mundial llega a Cheste con un título en juego

El Mundial de Moto GP cerrará la temporada, como es habitual, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste y lo hará con un título mundial todavía por decidir. Después de que Marc Márquez y José Antonio Rueda se aseguraran hace semanas el campeonato en Moto GP y Moto 3, respectivamente, todavía queda por dilucidar quién se proclamará campeón en la categoría de Moto 2. El brasileño Diogo Moreira parte como gran favorito para cantar el alirón después de conseguir ayer en Portimao su cuarta victoria de la temporada, por delante de Collin Veijer y David Alonso, que le valió para asegurarse una cómoda ventaja de 24 puntos sobre su máximo rival, Manu González, quien retrasó el título al terminar sexto en la carrera del Gran Premio de Portugal. Salvo un milagro, parece bastante improbable que Brasil no consiga su primer título mundial en motociclismo en una semana.

En la categoría reina, el el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) aprovechó la ausencia de Marc Márquez para ganar la carrera tras dominar las 25 vueltas del GP. ‘Bezz’ aprovechó que encabezaba la parrilla para, nada más apagarse el semáforo, escaparse, salir como un cohete y liderar toda la prueba sin problema alguno. El podio se decidió también enseguida, en cuanto el ‘Pistolas’ dio cuenta de un fogoso ‘tiburón de Mazarrón’ en la segunda vuelta y los tres, ‘Bezz’, el ‘hermanísimo’ y el ‘tiburón’, marcharon en fila en las últimas 22 vueltas.

«Enseguida me dí cuenta de que Aprilia y Marco (Bezzecchi) habían conseguido, en la noche de ayer y en el warm-up de esta mañana algo más que ayer, no sé que es, pero hoy Marco tenía un puntito más que yo», señaló el pequeño de los Márquez Alentà. «Y, además, mi rueda delantera estaba, casi en las lonas, en los cinco últimos giros y, por tanto, bastante hice con defenderme de los intentos de Pedro por, como ayer, tratar de arrebatarme la segunda plaza».

Subcampeonato abierto

En Moto 3, el español Máximo Quiles (KTM) logró este domingo su tercera victoria de la temporada al vencer con autoridad en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, disputado en el circuito de Portimao. Este triunfo convierte a Quiles en el debutante con más puntos y más podios en una temporada, superando a David Alonso y Pedro Acosta. La victoria de Quiles le mantiene con opciones de pelear por el subcampeonato: con 263 puntos y nueve podios se mantiene tercero en la clasificación general a ocho puntos de la segunda posición, que ocupa el valenciano Ángel Piqueras. Ambos llegan a Cheste, en lo que es la última cita del Mundial, en disputa por ser subcampeones.

El interés de Portimao estaba puesto en ambos pilotos. José Antonio Rueda, campeón del mundo 2025, no ha podido correr tras su lesión en Sepang al chocar con el suizo Noah Dettwiler durante la vuelta de formación. Por ello, los aficionados se han centrado en la lucha por el subcampeonato. El trazado de Cheste decidirá el subcampeón y Ángel Piqueras depende de sí mismo para proclamarse el segundo mejor piloto de 2025.