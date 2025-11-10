El Valencia CF abrirá expediente sancionador contra el racista del sector 5 de Mestalla
Los audios recopilados por este periódico son claves para activar el protocolo sancionador
El Valencia CF ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario contra el aficionado denunciado por proferir insultos racistas de forma reiterada en Mestalla, revelada por Levante-EMV esta tarde del lunes. La medida supone el inicio del procedimiento interno del club para determinar los hechos y, en su caso, retirar el abono o prohibir el acceso al estadio al implicado.
Esto significa que el club confirma que el área jurídica y de seguridad ha recopilado las pruebas disponibles, en este caso las grabaciones de audio, y que se ha activado el protocolo sancionador previsto en el reglamento interno.
La apertura del expediente no implica aún la expulsión inmediata, pero sí constituye un paso decisivo y formal para que el club actúe contra los comportamientos racistas de este abonado. Según el procedimiento habitual, el aficionado podrá presentar alegaciones antes de que el Valencia adopte una resolución definitiva en los próximos días.
