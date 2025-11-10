Todo lo que debes saber del sorteo de la Copa del Rey

Hace dos semanas se disputó la primera ronda de la Copa del Rey en la que la gran sorpresa fue la eliminación del Oviedo ante el Ourense, de Primera RFEF. Otros resultados destacados fueron la goleada 0-11 del Getafe al Inter de Valdemoro o el Girona, que ganó en la prórroga al CD Constància, de Tercera RFEF.

Este 11 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en Las Rozas se llevará a cabo el sorteo de la segunda fase del torneo. Los emparejamientos no serán puros, estarán condicionados por algunas normas y grupos de proximidad todavía. Esta ronda es la última en la que Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid no entran en sorteo al disputar la Supercopa de España en Arabia.

Los equipos se dividirán en dos grupos por proximidad

El sorteo puro aún es un sueño para los que miran envidiosos a Inglaterra. En la primera jornada, la RFEF separó a los participantes en cuatro grupos con tal de evitar grandes desplazamientos en una misión que para algunos no fue del todo satisfactoria. Un ejemplo de ellos es el CD Castellón, que recorrió 800km hasta Lebrija para su choque en la jornada anterior.

En esta fase, habrá dos grupos, el norte y el sur. El primero contará con 7 equipos de la máxima categoría, mientras que el contrario tendrá 8. Esta separación puede hacer que el equipo de Torrent tenga que desplazarse hasta Sevilla, por ejemplo.

El sorteo estará condicionado

Los 28 emparejamientos de esta segunda jornada de la Copa del Rey tendrá normas que ya conocemos. Los clubes de menor categoría se enfrentarán siempre que se pueda, a equipos de mayor categoría. El local será el equipo más modesto y, en caso de ser de la misma categoría, en el estadio de quien haya salido antes en el sorteo.

El Grupo 1 (norte), cruzará a los siete equipos de Primera División con clubes de Copa Federación, Tercera RFEF y Segunda RFEF. Los de Segunda tendrán cuatro rivales de Segunda RFEF y habrá tres enfrentamientos entre equipos de LaLiga HyperMotion.

El Grupo 2 (sur), cuenta con ocho conjuntos de Primera, cuyos rivales serán siete de Segunda RFEF y uno de Tercera RFEF. En este caso, solamente habrá una eliminatoria entre equipos de Segunda División, ya que el resto se enfrentarán a clubes de Primera RFEF.

Los posibles rivales de los equipos valencianos

La Comunitat Valenciana cuenta con 6 equipos en la competición tras la eliminación del Castellón ante el Antoniano. Todos se encuentran en el mismo grupo por proximidad, entonces los equipos de Primera División tienen los mismos rivales posibles. El Valencia, Villarreal, Elche y Levante se pueden enfrentar a: El CD Cieza (Tercera RFEF); Torrent CF, C.A Antoniano, Real Ávila, CDA Navalcarnero, CD Extremadura o CD Quintanar del Rey, (Segunda RFEF) o, en último caso, contra alguno de los de Primera Federación que son el CD Eldense, FC Cartagena, Real Murcia, CD Tenerife, CD Guadalajara y CF Talavera de la Reina.

Raba y Hugo Duro, celebrando un gol / EFE

El Torrent CF tendrá un rival de primera sí o sí, pudiendo ser: Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF, Rayo Vallecano o Getafe CF. Por otro lado, Eldense, de Primera RFEF, tendrá como posibles rivales a un equipo de Segunda Divisón entre: UD Almería, Granada CF, Cádiz CF, Málaga, AD Ceuta, CD Leganés y Albacete.