El Torrent CF destituye a su entrenador Xavi Giménez

El Torrent Club de Fútbol ha anunciado la destitución de Xavi Giménez, como entrenador del primer equipo. La noticia se produce tras perder el combinado naranja por 4 a 1 en su visita al filial del FC Barcelona, ayer mismo, y debido a la mala marcha del TCF en el Grupo III de la 2ª RFEF ya que el Torrent es colista de su grupo. El club de la capital de l'Horta ha puesto en valor el trabajo de Giménez y en el comunicado de despedida ha destacado que el técnico ha logrado clasificar para la Copa del Rey al equipo valenciano después de 35 años.

El Torrent CF es colista con 7 puntos. Por encima de él están con 8 puntos el Ibiza, el Mestalla de Miguel Ángel Angulo y el Athlètic Lleida; y el UE Porreres con 10 puntos.

Comunicado del Torrent CF

"El Torrent CF anuncia la destitución de Xavi Giménez como entrenador del primer equipo.

El club quiere expresar su agradecimiento a Xavi Giménez por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Xavi tomó el mando del equipo el pasado mes de diciembre, consiguiendo la clasificación al play-off de ascenso a Primera Federación, llegando hasta la final del mismo, y la clasificación a la Copa de S.M. El Rey después de 35 temporadas. Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".

Mañana sorteo de la Copa

Por otra parte, el Torrent CF participa mañana en el Sorteo de la Copa del Rey que lo emparejará con un equipo de Primera División. La segunda ronda del torneo del KO enfrentará a los naranjas con uno de estos rivales: Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, Sevilla FC, Real Betis Balompié, Getafe CF o Rayo Vallecano.