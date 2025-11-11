El Valencia CF paga 563.000 euros para reconstruir una chimenea protegida cerca del Nou Mestalla

El Valencia CF ha ingresado en las arcas municipales del Ayuntamiento de València la cantidad de 563.000 euros para acometer la reconstrucción de una chimenea protegida, de valor patrimonial por tanto, y para proteger y poner en valor los restos arqueológicos existentes en la parcela GSP 1, en la que se construye en el Nou Mestalla. Esta información ha sido confirmada a Levante-EMV por el ayuntamiento y el club blanquinegro. Esta cuantía económica era una de las obligaciones que tiene el club propiedad de Peter Lim con la ciudad de València, y que figura en las fichas urbanísticas aprobadas en julio de 2024 por la corporación municipal. El Valencia, a cambio de poder desarrollar urbanísticamente el entorno del nuevo estadio, se comprometió, entre otras cuestiones, a pagar estas actuaciones arqueológicas y a sufragar el polideportivo de Benicalap, cuyo montante global, 11,2 millones también fue ingresado hace un par de semanas por el club propiedad de Peter Lim en las cuentas del Ayuntamiento de València.

En concreto, la cantidad de 563.000 euros debe servir para la "reconstrucción de la chimenea protegida y puesta en valor de los restos arqueológicos que resulte posible en un espacio habilitado a tal efecto en la parcela GSP-1, así como documentación y almacenamiento de los demás restos arqueológicos, según lo establecido en el Convenio de Colaboración", suscrito entre el club y la administración local, y tal como figura en las fichas urbanísticas que regulan las contraprestaciones que debe cumplir el Valencia CF a cambio de los beneficios obtenidos en la futura explotación de la zona aledaña al Nou Mestalla.

La cuantía económica destinada a proteger los restos arqueológicos, ese medio millón, corresponde al 5% del importe fijado para la construcción del polideportivo municipal en esta zona donde se está construyendo el Nou Mestalla.

Fuentes del club señalan que con este pago en metálico "se están cumpliendo los hitos y los plazos", relacionados con la construcción del futuro estadio.