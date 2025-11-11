Valencia Basket quiere volver a rugir ante el Real Madrid

Tras una semana complicada en la que Valencia Basket cayó en sus dos partidos disputados a domicilio, ante Zalgiris en Euroliga y frente a Covirán Granada en Liga Endesa, el conjunto ‘taronja’ regresa al Roig Arena con la necesidad de volver a la senda de la victoria. Y será en una cita grande ante todo un Real Madrid en el partido correspondiente a la décima jornada de Euroliga que se disputa este martes a partir de las 20:30 horas.

Valencia Basket necesita el aliento de la afición ‘taronja’ para despejar todas las dudas y volver a rugir en su nuevo pabellón como lleva rugiendo toda la temporada. Recuperar el pulso de las victorias frente al conjunto blanco supondría dar un golpe encima de la mesa, tanto a nivel europeo como de cara al campeonato nacional, donde el Real Madrid es el gran rival en la pelea por los títulos.

La mejor noticia para Pedro Martínez es que no tiene que lidiar con ninguna baja. El último en sumarse a la dinámica del equipo fue Yankuba Sima, que debutó esta temporada el pasado domingo ante el Covirán. También estará el último fichaje Braxton Key.

Tras la derrota en Kaunas, el actual líder de la competición, Valencia Basket afronta una nueva semana con un récord en Euroliga de cinco victorias y cuatro derrotas que le permiten ocupar la séptima plaza. Con el mismo balance llega el Real Madrid, que la semana pasada se impuso al Barça y sumó su quinto triunfo de la competición europea. El partido de este martes en el Roig Arena servirá como desempate momentáneo entre ambos.

En la previa al partido, Xabi López-Arostegui habló sobre las dos derrotas consecutivas y la posibilidad de remediarlo, así como de la importancia de la afición para conseguirlo: «Lo bueno de este año, tanto para bien como para mal, es que tenemos partidos muy a menudo. La mejor manera de salir de una mala sensación es nuevamente jugando un partido e intentar revertir la situación. Delante de nuestra gente, haciéndonos fuertes en casa contra un rival potente. La ambición tiene que ser máxima y la concentración, para intentar hacer un buen partido otra vez y volver un poco a jugar bien, a reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria».

Se acordó, además, del «primer partido que jugamos de temporada contra ellos», que terminó con victoria ‘taronja’ en la final de la Supercopa y «fue un gran partido, yo creo que hicimos un buen papel, pero bueno, no es el mismo Madrid. Han tenido muchas incorporaciones durante este año, una recientemente también. Jugadores de gran nivel, táctico, físico y a nivel de talento». En cualquier caso, dejó claro que la cita «es un gran reto». «Lo afrontamos con ambición, sabiendo que, si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas».

Por su parte, Jean Montero destacó que «venimos de un partido en el que no estuvimos bien a nivel de concentración, pero ahora tenemos que pensar en el próximo. Tenemos que tratar de darlo todo, aprender de nuestros errores y tratar de sacar el partido ante un rival muy potente».

Una ‘guerra’ de registros

Un partido entre dos equipos con tanta calidad siempre acostumbrar a tener varias pequeñas batallas, pero sin duda una de las más importantes para ganar el partido será la de la pintura. Y es que Valencia Basket llega a este partido como el segundo equipo que más rebotes ofensivos captura (14,1) y el segundo que más porcentaje de segundas opciones coge en el aro rival (38,7 %). Sin embargo, el equipo blanco es el segundo que más porcentaje de rebote captura bajo su canasta (71,9 %), lo que obviamente le convierte en el segundo que menos porcentaje de rebote ofensivo concede y son además el equipo que menos puntos recibe de segunda opción (10 %). Se prevé una feroz batalla bajo el aro, con la presencia de un siempre correoso Eddy Tavares.

El Real Madrid llega al partido con la moral de haber sumado dos triunfos la semana anterior, uno de ellos el clásico, y con un Trey Lyles como principal amenaza para la defensa taronja. Ante el Barça, el ala-pivot canadiense consiguió el tope anotador de su carrera profesional con 29 puntos con un 5/7 en tiros de dos y un 4/6 en triples. El exNBA atraviesa un gran momento de forma que le ha llevado a promediar en los últimos cuatro partidos una tarjeta de 19,75 puntos con un 50% de eficacia en triples, 5,7 rebotes y 4,7 faltas recibidas para 23,2 de valoración.