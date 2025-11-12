El Barça ataja la crisis con un agónico triunfo en Múnich

Tres días después del despido de Joan Peñarroya, el Barça atajó la crisis con una agónica victoria en su visita al Bayern Múnich en la Euroliga (74-75). Recibía el cuadro germano al catalán tras cinco triunfos consecutivos, pero el equipo de Óscar Orellana, el técnico interino que ocupó el banquillo a la espera de que fructifiquen las negociaciones con Xavi Pascual, exhibió su orgullo. Sobrevivió el Barça, mejoró en defensa y sumó su sexto triunfo en el torneo con un esfuerzo coral antes de cerrar la semana con una doble cita en el Palau: este viernes ante la Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic y el domingo contra Baskonia en la Liga Endesa.

Necesitaba reaccionar el cuadro azulgrana y tuvo una puesta en escena ilusionante en Alemania. Con intensidad en defensa y criterio en ataque finalizó el primer cuarto por delante (15-20) y mejoró, incluso, sus prestaciones en el segundo acto. Un parcial de 0-7 obligó al técnico local a parar el crono (19-31, m. 14), pero el cuadro catalán se mantuvo férreo y llegó al descanso con una notable ventaja (32-43).

Desconexión peligrosa

Dejar al conjunto alemán en la treintena suponía un éxito defensivo para un Barça que solo sufría con Spencer Dinwiddie, el exbase de la NBA que firmó por el Bayern en octubre tras pasar por los Mavericks, Lakers o Pistons. La historia cambió tras el descanso. Los fantasmas volvieron al cuadro catalán, que se desconectó por completo, concedió demasiado en el rebote ofensivo y dio alas a un rival liderado por Óscar da Silva.

Óscar Orellana da instrucciones a sus jugadores, este miércoles en la pista del Bayern Múnich. / ANNA SZILAGYI / EFE

Un triple de Jessup llegó a equilibrar el pulso (52-52, m. 27), pero los azulgranas encararon el último cuarto por delante gracias a los aciertos de Laprovittola y Clyburn (57-61). La incertidumbre se mantuvo en un desenlace con buenas acciones de Shengelia, un revitalizado Vesely y la dirección de un atinado Satoransky (13 puntos, 22 de valoración).

Obst anotó un triple letal que ajustó el pulso (73-74, m. 38) en un día para olvidar de Punter. Clyburn tomó las riendas, pero erró un tiro libre clave y dejó todo en manos de Dinwiddie. La superestrella forzó la falta en su penetración y tuvo dos lanzamientos para forzar la prórroga. Anotó el primero, falló el segundo y el Barça sonrió.