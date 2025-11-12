CIRCUIT RICARDO TORMO: El epicentro del motor de la Comunitat Valenciana
Desde 1999, el Circuit ha acogido en Cheste los grandes campeonatos de motociclismo y automovilismo y ha visto a las grandes estrellas mundiales del motor, algunas surgidas también de equipos valencianos o de sus programas de formación.
Historia | Circuit Ricardo Tormo
Reivindicación y Movilizaciones aficionados
Ya en los años 80, los aficionados al motociclismo y al motor empezaron a manifestarse y a reclamar la construcción de un gran Circuito para la Comunitat Valenciana.
Era un clamor que se dejaba notar cada semana en las carreras de los pueblos, hasta que llegó la primera maqueta en 1984. La primera piedra se puso en 1989, pero tras un parón en el proyecto, aumentaron las movilizaciones hasta lograr el compromiso de construir un circuito permanente.
Negociación Zaplana – Ezpeleta por el Mundial
El entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, negoció con Carmelo Ezpeleta (Dorna) la llegada del Mundial de motociclismo antes de dar el impulso definitivo al Circuit. Pese a las reticencias iniciales al haber ya dos Grandes Premios en España (Montmeló y Jerez), se logró el acuerdo tras presentar el proyecto también a la Asociación de equipos. El OK definitivo llegó a finales de 1998.
Diseño del trazado (estilo estadio, con Aspar y Adrián Campos)
Jorge Martínez Aspar y Adrián Campos, leyendas del motociclismo y del automovilismo valenciano y español, fueron dos de los grandes artífices del Circuit y de su diseño. La idea de tomar el ejemplo de un gran estadio se llevó adelante y permitió que se pueda seguir cada carrera al completo desde cualquier parte del Circuit. Como anécdota queda la pequeña modificación que hubo que hacer por la aparición de unas ruinas romanas en la actual zona del Lago.
Nombre de Ricardo Tormo (repaso a su historia)
Aunque hubo una propuesta para bautizar el Circuit con el nombre de Jorge Martínez Aspar, fue el propio tetracampeón del mundo quien prefirió poner sobre la mesa el nombre de su amigo Ricardo Tormo. El de Canals, que ya estaba muy enfermo y que fallecería antes de inaugurarlo, fue el primer campeón del mundo valenciano y una figura clave en la carrera de Aspar y de otros tantos pilotos de la Comunitat, además de fuente de inspiración para las siguientes generaciones.
Obras Circuit
Ya con el acuerdo con Dorna para acoger un Gran Premio del Mundial en 1999, empezaron las obras en septiembre de 1998 para construir el Circuit en tiempo récord.
El propio Doohan, en una visita con ocasión de la presentación del GP en el Velódromo Lluis Puig, llegó a calificar de “imposible” llegar a tiempo, pero el australiano se equivocó y aunque faltó acabar al 100% el parking y los accesos adecuados, el primer Gran Premio se pudo celebrar, aunque fuera también pasado por agua.
Las curvas bautizadas
Al margen de Ricardo Tormo, que da nombre al Circuit, el trazado valenciano tiene también hasta 9 curvas bautizadas, en honor a algunos campeones del mundo y a otros pilotos valencianos como Adrián Campos (14) y Bernat Martínez (8).
Jorge Martínez Aspar da nombre a la curva 1, Mick Doohan a la 2, Nico Terol a la 4, Ángel Nieto a la 6, Jaume Masià a la 11 y Champi Herreros a la 12. Además, se rinde homenaje a la Afición con la curva 7 del trazado.
Reformas
Además de las mejoras en los accesos en estos 25 años, con el paseo de la fama, más arbolado, y todo el entorno que rodea al Circuit, con el parque empresarial de Cheste, el trazado de Gran Premio ha sido reasfaltado en dos ocasiones, la última en 2023. El asfalto con el que se inauguró en 1999 tuvo una primera renovación y ampliación en 2012, un cambio de asfalto completo pedido por los pilotos y Dorna.
Y en 2016 se llevaron a cabo otras mejoras en la parte final de la línea de meta. También se cambiaron de color los pianos y se pintaron las escapatorias de asfalto con el naranja y blanco, coincidiendo con el rediseño del logotipo. Y desapareció el color amarillo de las gradas y edificios, que fue sustituido por el gris actual.
Así es el Circuit Ricardo Tormo
La mayor instalación deportiva de la Comunitat Valenciana es un circuito dentro de un estadio, con 65.000 asientos en las gradas y una capacidad de 120.000 espectadores que se alcanza en los Grandes Premios de MotoGP.
El trazado, con 14 curvas, tiene una longitud de 4,01 kilómetros, con una recta de meta de 876 metros, con nueve curvas de izquierda y cinco de derecha.
MOTOGP |
Primer Gran Premio de la Comunitat Valenciana
El 19 de septiembre de 1999 se inauguró oficialmente el Circuit Ricardo Tormo con el primer Gran Premio del Mundial de Motociclismo. El francés Régis Laconi se llevó de manera sorprendente la victoria en 500 cc en una carrera pasada por agua.
En 125 cc se impuso Gianluigi Scalvini por delante de Emilio Alzamora, mientras que en la carrera de 250 cc se impuso el japonés Tohru Ukawa.
21 títulos decididos en Cheste
Entre 2002 y 2023 el Ricardo Tormo ha sido juez de 21 campeonatos del mundo, y solo una vez sin ser la última carrera del calendario. Fue en 2020, con la pandemia, cuando Joan Mir se coronó en el GP de la C. Valenciana, penúltima carrera de una temporada que concluyó en Portimao (Portugal).
Por categorías, en Cheste se decidieron siete títulos de MotoGP, los que ganaron `Pecco’ Bagnaia (2022 y 2023), Joan Mir (2020), Marc Márquez (2013 y 2017), Jorge Lorenzo (2015) y Nicky Hayden (2006), estos dos últimos perdidos por Valentino Rossi. En Moto2 se coronaron Augusto Fernández (2022), Remy Gardner (2021) y Stefan Bradl (2011) sobre Marc Márquez.
En Moto3 Danny Kent (2015), Álex Márquez (2014) y Maverick Viñales (2013), este en el único duelo a tres con Álex Rins y Luis Salom. En 250cc lo hicieron Hiroshi Aoyama (2009), Jorge Lorenzo (2006) y Manuel Poggiali (2003). Y en 125cc Nico Terol (2011), Marc Márquez (2010) sobre Terol, Gabor Talmacsi (2007) sobre Héctor Faubel, Thomas Luthi (2005) y Arnaud Vincent (2002), que fue el primer campeón del mundo que salió de Cheste. Además, València ha acogido en numerosas ocasiones la gala de campeones y los primeros entrenamientos de cada pretemporada.
Momentos para la historia
Dani Pedrosa ha sido el piloto con más victorias mundialistas en Cheste (7), pero son innumerables los pilotos que han dejado momentos para la historia. Valentino Rossi ganó en su última carrera con Honda en 2003 y en su primera con Yamaha en 2004, aunque fue protagonista de una caída que le dio el título de MotoGP a Nicky Hayden en 2006.
Jorge Lorenzo también le arrebató el Mundial en 2015 en un título que se decidió en el Circuit, donde también celebró sus Mundiales Marc Márquez. El de Cervera, además, dejó una carrera para la historia al ganar en Moto2 pese a salir último antes de dar el salto a MotoGP.
Campeones valencianos en Cheste
Por otra parte, Nico Terol se coronó campeón en 2011 rompiendo una sequía de 22 años sin títulos valencianos. Y lo hizo en la última carrera de 125 cc de la historia. En 2023, fue Jaume Masià quien amplió el palmarés para el motociclismo valenciano ganando el título en Moto3, aunque llegó ya coronado campeón en la gira asiática. También lo acarició Héctor Faubel en 2007, pero su victoria en Cheste fue insuficiente para superar al húngaro Gabor Talmacsi, compañero en el Bancaja Aspar.
Rossi y otras despedidas y homenajes de leyendas
Las leyendas del ‘Big-Four’ se han despedido del Mundial de MotoGP en Cheste. Primero fue Casey Stoner, que estuvo en la foto de los campeones del mundo en 2007 y 2011, año en el que hubo un sentido homenaje a Marco Simoncelli, fallecido en el anterior GP en Malasia.
En 2012 Stoner celebró su última carrera con un tercer puesto. En 2018 lo hizo Dani Pedrosa, con un quinto puesto en carrera, aunque luego ha tenido apariciones esporádicas como wildcard. En 2019 Jorge Lorenzo, que recordó sus cinco títulos, tres de la categoría reina.
Pero ninguno como el de 2021 con Valentino Rossi, en un Gran Premio marcado por los homenajes hacia el de Tavullia, con un mural con su cara en el edificio del restaurante que todavía preside el Circuit, y otro en el paddock para que lo firmaran sus seguidores, cerca de las nueve motos con las que fue campeón del mundo y que reunió Dorna en su honor… Entre los homenajes a leyendas del motor destacan, entre otros, los de Jorge Martínez Aspar en 2024 y el de Jaime Alguersuari un año antes.
El gran evento para la afición (llenos cada año)
Construido bajo la concepción de un circuito dentro de un estadio, permite a los espectadores contemplar íntegro el desarrollo de las pruebas y del trazado. Con 65.000 asientos de grada, en su primeros Grandes Premios de MotoGP llegó a alcanzar 132.500 espectadores en domingo en 2007, récord cuando se abría la ‘pelousse’, con 237.149 en todo el fin de semana.
Y entre 2013 y 2017 se mantuvo entre 104.000 y 110.220 espectadores, y en 2023 con un total de 195.889 los tres días, y 93.004 el domingo, cifra que se espera repetir en 2025, después de un 2024 en el que no hubo Gran Premio, a causa de la Dana. Ha sido premiado en varias ocasiones como el mejor Gran Premio por IRTA (2003, 2004, 2005, 2006, dos en 2020 y 2021), y en dos ocasiones también el mejor del Mundial de Superbikes (2000 y 2006).
Doble Gran premio en la pandemia
En 2020, el Circuit Ricardo Tormo acogió excepcionalmente dos citas del Campeonato del Mundo de Motociclismo, el Gran Premio de Europa el día 8 y el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana el 15 de noviembre.
Todo bajo estrictas medidas de seguridad ante la pandemia de COVID-19 que obligó a modificar el calendario del Mundial y a organizar los grandes premios con unas burbujas sanitarias de 1.500 personas, con laboratorio para realizar las pruebas PCR y sin público en las gradas. En 2021 se volvieron a abrir las gradas, pero con mascarillas sanitarias.
Mundial de Superbike y JuniorGP
De 2000 a 2010 el Circuit albergó hasta once ediciones del Mundial de Superbikes, con carreras paralelas de Supersport y Superstock. El ESBK o Campeonato de España de Superbikes ha tomado el testigo en los últimos años en una pista habitual también del Campeonato de España de Velocidad (CEV) reconvertido debido a su elevado nivel de pilotos en el FIM JuniorGP, último trampolín hacia el Mundial de MotoGP.
AUTOMOVILISMO |
El despegue de Fernando Alonso (campeón de la Fórmula Nissan con Campos Racing)
Adrián Campos padre fue el descubridor de Fernando Alonso, y durante dos años el asturiano rodó con los monoplazas del Campos Racing, donde ganó la Fórmula Nissan, antes de dar el salto a la Fórmula 1 y a la historia.
De hecho, en Cheste estrenó el Renault con el que llegó a ser campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006.
Ferrari Finals durante el GP de Europa de F1
Fernando Alonso también fue protagonista de las Ferrari Finals que acogió el Circuit en 2009, una cita, las Ferrari Challenge, que se repitió otros años, no siempre como evento final de la Scuderia. Pero ese año sí, y ante 30.000 seguidores el español se presentó como piloto de Ferrari, eso sí, con permiso de Renault pero vestido de calle y sin poder ponerse al volante, algo para lo que tuvo que esperar a 2010, cuando estrenó el Ferrari con el que fue tres veces subcampeón en plena dictadura de Red Bull. En 2009 recibió el calor de los tifosi desde un Ferrari California.
Desde 2006, la Ferrari Challenge ha recalado once veces en Cheste, de ellas tres con las Finali Mondiali (2009, 2010 y 2012). En 2006 incluso Valentino Rossi pilotó un Fórmula 1 de Ferrari en Cheste, coincidiendo con Michael Schumacher en el garaje.
Entrenamientos y presentaciones de Fórmula 1
Numerosas escuderías eligieron Cheste para los entrenamientos y presentaciones, incluso formó parte del calendario de tests oficiales, con pilotos como Fernando Alonso, Michael Schumacher y Kimi Raikkonen, entre otros grandes campeones completando hasta cien giros cada uno en un solo día a un trazado que por sus características no puede ser homologado para grandes premios de F1 (estos llegaron en el Valencia Street Circuit con el GP de Europa entre 2008 y 2012), pero que no le impedía acoger entrenamientos, y otras exhibiciones como el evento privado en el que Lewis Hamilton y Valentino Rossi intercambiaron sus monturas de F1 y MotoGP por un día.
Fórmula E y Moto E
Tan solo unos días después de la clausura de los FIA Motorsport Games 2024, del 4 al 7 de noviembre el Circuit volvió a recibir a los más potentes monoplazas eléctricos del planeta en los entrenamientos oficiales que abren la temporada deportiva de la FIA Formula E.
Una cita que se ha hecho habitual desde 2018. Además, este año el Ricardo Tormo ha subido un escalón al convertirse en la base de operaciones logísticas de la ABB FIA Formula E, el campeonato mundial que hasta la fecha tenía sus instalaciones en el trazado británico de Donington Park.
Incluso en 2021 se celebró en Cheste una prueba doble del campeonato, la única que ha tenido lugar en España y la primera vez que se llevaba a cabo en un trazado convencional, con ligeras modificaciones de la pista de Gran Premio. En 2019 incluso acogió las nuevas MotoE, Mundial eléctrico de las dos ruedas ya consolidado en 2024 tras seis ediciones con el primer campeón del mundo valenciano, Héctor Garzó.
F1 Academy (Marta García y Nerea Martí)
En Cheste se han visto carreras de la F1 Academy en 2023, el certamen femenino sucesor de las W Series que también realizó su pretemporada en 2021, con dos pilotos formadas en la escuela del Circuit, como Marta García, campeona de F1 Academy en 2023, y Nerea Martí, que sigue compitiendo esta temporada. La dianense ganó en 2023 la última de las tres carreras en Cheste, en un doblete en el podio, con la de Albalat dels Sorells segunda, igual que en la primera carrera.
DTM (Merhi y Juncadella)
Roberto Merhi, campeón de la F3 Euroseries en 2011 en Cheste, su primer título ante su gente, se subió por primera vez a un Fórmula 1 también en esta misma pista. Luego regresaría como piloto titular en el prestigioso DTM, el Campeonato Alemán de Turismos donde coincidió con los también españoles Miguel Molina y Dani Juncadella en 2012 y 2013.
En el Circuit han competido categorías de monoplazas como GP2, GP3, Fórmula 3, World Series, con unos incipientes Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, entre otros, y otras como el Mundial de Turismos FIA WTCC, Internacional GT Open, Campeonato Europeo de Turismos, NASCAR, Racing Weekend, Volrace…
FÁBRICA DE CAMPEONES |
Cuna de Campeones (pilotos hasta el Mundial y campeones del mundo)
Joan Mir cerró el círculo en 2020 al ser el primer piloto formado en la Cuna de Campeones, la escuela del Circuit, que llegó a campeón del mundo de MotoGP, con Suzuki, en el año de la pandemia. Antes lo hicieron en otras categorías Julián Simón, Nico Terol, Tito Rabat, Franco Morbidelli, Jorge Martín, y luego Pedro Acosta, Albert Arenas, Izan Guevara y Jaume Masià.
La Cuna de Campeones (antes Fórmula Airtel, Fórmula Bancaja y Cuna de Campeones Repsol Bancaja) era la culminación del objetivo de la Generalitat de crear un proyecto deportivo paralelo en Cheste con el objetivo de formar a jóvenes pilotos, tanto de las dos como de las cuatro ruedas, con la Fórmula de Campeones, y de la que también salieron en su momento Héctor Faubel, Sergio Gadea, Héctor Barberá y Jorge Navarro, entre muchos otros de una lista interminable bajo la tutela de Julián Miralles. Pero con momentos también duros, como la pérdida en 2020 de Hugo Millán en un fatídico accidente en la European Talent Cup.
Fórmula de Campeones
Al igual que en las dos ruedas con la Cuna de Campeones, el Circuit ha promocionado también el talento sobre cuatro ruedas con la Fórmula de Campeones, última denominación de lo que arrancó como la Escuela Lois Circuit junto con la escuela de karting dirigidas por Marco Rodríguez.
Por ahí pasaron pilotos como Borja García, Carmen Jordá, Álvaro Barba, Adrián Vallés, Marco Barba, Lucas Guerrero, José Manuel Pérez-Aicart, Germán Sánchez, Adrián Campos Jr y Arturo Llobell, entre otros, además de Roberto Merhi, el único que ha logrado hasta la fecha llegar a la Fórmula 1 (donde corrió con la escudería Manor) emulando a su predecesor y pionero para la Comunitat Valenciana, el gran Adrián Campos.
CETDM Cheste (Centro de Tecnificación)
El Circuit Ricardo Tormo logró que el Consejo Superior de Deportes catalogara en 2017 como Centro de Alto Rendimiento (CAR) el Centro de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM), una instalación pionera en Europa, por la que han pasado pilotos de automovilismo como Nerea Martí y de motociclismo como Sergio García Dols.
Aspar Team y Campos Racing
El Circuit Ricardo Tormo de Cheste ha visto crecer a dos de los grandes equipos valencianos del motor, el Aspar Team en motociclismo y el Campos Racing en automovilismo. Allí acogieron las presentaciones de ambos equipos en varias temporadas y jornadas de entrenamientos, al margen de todas las competiciones en la que participaron, incluidas de formación.
Sus pilotos subieron en más de una ocasión al podio. Campos Racing, además, organizó en 2007 una novedosa jornada de entrenamientos para promocionar a seis de las mejores pilotos españolas y europeas en el Campeonato de Fórmula 3. Entre ellas estaban María de Villota y Carmen Jordà.
MICHAEL JORDAN Y OTRAS CELEBRIDADES
Multitud de personalidades han disfrutado del Circuit a lo largo de sus 25 años de historia, entre ellos Michael Jordan, Keenu Reeves, Los Reyes Juan Carlos y Felipe VI, Julio Iglesias, Paris Hilton, Félix Baumgartner, futbolistas y cientos de deportistas. Incluso Santiago Cañizares rodó en 2015 sobre cuatro ruedas.
COMPETICIONES Y EVENTOS |
Racing Legends
Grandes figuras del motor nacionales e internacionales, de las dos y las cuatro ruedas, han recibido su homenaje en el Circuit en las sucesivas ediciones del Classic and Legends y del Racing Legends. Giacomo Agostini, Phil Reed y Freddie Spencer volvieron a rodar con sus monturas, igual que Joan Garriga, Sete Gibernau, Jaime Alguersuari y Jorge Martínez ‘Aspar’.
Todos ellos han dejado huella en el Paseo de la Fama, igual que hizo Alex Barros en 2023, el último en añadirse a una colección que abrió en 2019 Régis Laconi, el primer ganador en la categoría reina del Mundial de Motociclismo en el GP de la C. Valenciana, en 1999.
Carreras de Camiones, Racing Weekend...
El Circuit obtuvo en 2001 el Gran Premio Camión, concedido tras la carrera que albergó en esa temporada. Un evento que acogió en algunas temporadas más y que se recuperó en 2022 después de tres años de parón.
Por otra parte, Cheste también acogió otras carreras dentro del Racing Weekend, con pruebas de la Fórmula 4 Española, la Porsche Sprint Challenge Ibérica y la Toyota GR Cup.
Conciertos
Especialmente recordados son los dos grandes conciertos que ha celebrado el Circuit, el recinto más grande en la Comunitat Valenciana para estos eventos. Los dos fueron multitudinarios con auténticos llenazos, como el de Héroes del Silencio el 27 de octubre de 2007, el último del grupo zaragozano y que colapsó la autovía A3, y el de Madonna, el 18 de septiembre de 2008.
Otros deportes
El trazado ha servido de escenario a otros deportes ajenos al motor, como el Duatlón de Cheste, carreras de atletismo como el I Gran Premio Velas Maratón estrenado este mismo año, y pruebas de ciclismo de resistencia como las 24 Horas CycloCircuit, además de carreras de obstáculos del circuito Spartan Race. Incluso el futbolista del Valencia CF Hugo Duro y la piloto de la F1 Academy Nerea Martí rindieron visita luego de contraer matrimonio el 1 de junio de 2024.
FIESTA 25 ANIVERSARIO |
Con motivo de los 25 años del Circuit, se celebró un evento con más de 500 invitados en la recta de meta el 12 de septiembre de 2024. Allí asistieron las grandes leyendas del motor valenciano y nacional y quienes más han contribuido en todos estos años a hacer del trazado valenciano uno de los mejores del mundo. Además, hubo 14 premios y reconocimientos especiales, correspondientes a cada una de las curvas del trazado
EL AÑO DE LA DANA |
Suspensión de tres eventos
Tras el trágico paso de la DANA por la provincia de València el 29 de octubre, el Circuit se vio obligado a cancelar los últimos tres eventos del calendario 2024, a centrar sus esfuerzos en ayudar a sus vecinos a través de distintas acciones solidarias y en poner en servicio un acceso alternativo para reiniciar su actividad diaria el 5 de diciembre. Moto GP, Junior GP y test de Fórmula e.
El Gran Premio de MotoGP, a Barcelona
Ante la imposibilidad de acoger el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que cierra cada año el Mundial de MotoGP, la organización del campeonato decidió trasladar la prueba, con la celebración del llamado ‘Motul Gran Premio solidario de Barcelona’. Por primera vez en 25 años, el Circuit Ricardo Tormo se quedaba sin su Gran Premio, pero en Barcelona hubo ocho pilotos valencianos, el Aspar Team al completo, 20 comisarios de Cheste y representación del Circuit Ricardo Tormo, además de política e institucional de València. La Senyera, además, lució más que nunca tanto en la pista como en los podios después de un emotivo acto de homenaje a las víctimas de la dana.
Plan de reconstrucción
El consejo de administración, presidido por el director general de Deportes, Luis Cervera, puso en marcha un ambicioso plan de reconstrucción que ha supuesto la puesta en servicio del Circuit en tiempo récord. Las obras en el acceso principal comenzaron a mitad de enero con la reconstrucción del puente sobre el barranco de Sechara, posteriormente se instaló de nuevo el vallado y se reconstruyeron los accesos.
El plan también incluía trabajos en los aparcamientos P1, P2, P3, P7, P9, P18 y P19 así como la escuela de Seguridad Vial y el Parking de autobuses, para que estuvieran operativos a partir del mes de marzo.
Solidaridad sobre ruedas
El Circuit Ricardo Tormo fue el escenario el 22 de noviembre de un emotivo acto en el que Solidaridad Sobre Ruedas (SoSR) entregó 80 vehículos, 40 motos y 40 coches, a afectados por la DANA. La entrega marcaba el inicio de un ambicioso objetivo por el que se ha logrado ayudar a más de 500 familias afectadas y contó con la presencia de destacadas personalidades del deporte como Carlos Sainz, bicampeón mundial de rallyes y leyenda del Dakar, y Jorge Martínez "Aspar", icono del motociclismo español y valenciano.