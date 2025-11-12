Gran Premio de MotoGP: ¿Cómo llegar hasta el Circuit Ricardo Tormo?

El Mundial de MotoGP pone rumbo a su cita en el Circuit Ricardo Tormo, donde se celebrará el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, del 14 al 16 de noviembre, que será el broche de oro a la competición. La afición volverá a disfrutar del motociclismo en una sede que el año pasado tuvo que cerrar sus puertas como consecuencia de los daños que causó la dana y trasladarse a Montmeló (Catalunya). Un año después, tanto el circuito como las infraestructuras están preparadas para recibir a las miles de personas que congregará este evento deportivo.

Pero, ¿cómo se puede llegar hasta Cheste? Hasta hace poco, llegar hasta el Circuit era complicado, pero los trabajos de reconstrucción han hecho posible que, tras un año de la dana, sea posible acceder al recinto tanto en vehículo privado como en transporte público. En primer lugar, el domingo 26 de octubre se reabrió al tráfico el puente de Cheste, rebautizado como Puente de la Memoria, que es el principal acceso de Cheste desde la autovía A-3.

Con una inversión de 5,4 millones de euros, aparte de facilitar la conectividad segura y fluida entre la autovía y el casco urbano, era muy importante para la Diputación de València tenerlo abierto para el Gran Premio de Motociclismo. De este modo, la llegada por una de las principales carreteras ya es posible, con un puente renovado y más resiliente, cuya vida útil se estima en 100 años, y ofrecerá mayor seguridad, durabilidad y capacidad hidráulica ante lluvias torrenciales.

Otros accesos por carretera

Este acceso desde la autovía A-3 por la salida 334, se denomina ruta A y es la más adecuada para llegar en moto y para todos los vehículos acreditados; la ruta B parte desde la salida 340 de la autovía y será exclusiva para taxis y para los autobuses de Bus For Fan que se garantizan así evitar cualquier posible atasco; la ruta C es la indicada para los aficionados que cuentan con una entrada de Tribuna Verde o Azul y llega desde la salida 332 de la A-3; finalmente, la ruta D, también desde la salida 332 y es la ideal para los aficionados de las Tribunas Blanca y Roja y da acceso a las zonas de aparcamiento del Parque Empresarial de Cheste.

Línea C3

En segundo lugar, el ministro de Transportes Óscar Puente anunció el pasado 6 de noviembre la reapertura de la línea de Cercanías C3 hasta el municipio. Así, se reabrirá al tráfico el tramo entre Aldaia y el apeadero del Circuito Ricardo Tormo de Cheste durante los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre. Para recuperar esta línea, que quedó arrasada por la dana del 29 de octubre, se cuenta con una inversión superior a los 90 millones de euros en unas primeras estimaciones.

Esta inversión y recuperación va a permitir que Renfe disponga un servicio lanzadera con una oferta de 118 trenes entre las estaciones de València Nord y la del Circuit de Cheste para garantizar la movilidad de los asistentes a un evento de gran impacto internacional como es el Gran Premio de MotoGP. Este servicio especial se prestará durante este fin de semana y los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre València Nord y el apeadero del Circuit.

Autobuses lanzadera

No obstante, la parada hasta el núcleo urbano de Cheste sigue sin estar operativa. "Se ha conseguido que el tren llegue hasta el apeadero del circuito, pero en la siguiente parada, la de Cheste, todavía no se ha acabado la reconstrucción, aunque se está trabajando en ello", expresa José Morell, alcalde de Cheste. "Para compensar la falta de cercanías en el pueblo, la ciudadanía va a disponer de un servicio de autobuses lanzadera coordinados entre Transporte Metropolitano, Renfe y el ayuntamiento", añade José Morell, quien afirma que "el 10 % de las personas cogen el tren para llegar al circuito, lo que supone unas 10.000 personas".

Cabe recordar que el circuito está aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano, por lo que el refuerzo de las líneas de autobús garantizan una mejor llegada hasta las instalaciones. Morell explica que los servicios lanzadera partirán del pueblo, realizarán una parada en el polígono Castilla (donde se puede aparcar al coche y subirse al bus) y finalizarán en el circuito.