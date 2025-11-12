La finestra de Paco Lloret: "El Valencia se ha acostumbrado, en las últimas temporadas, a luchar exclusivamente por la permanencia"
Mestalla ha llegado a un punto en el que "se ha resignado, sabe lo que hay y no espera nada"
En la tercera parada del actual campeonato, la última del 2025, el Valencia CF llega con los mismos puntos que tenía en la temporada pasada. Tras 12 jornadas, el marcador se queda con tan solo dos victorias. Las dos en casa y con la portería a cero. Las sensaciones del Valencia en su visita al Betis fueron positivas, no está en zona de descenso y tiene un mejor coeficiente general de goles que el Girona, equipo que lo derrotó cuando se enfrentaron en Montilivi.
Por primera vez, y esto es importante, el equipo de Corberán fue capaz de no perder un partido en el que iba por debajo en el marcador. Un hecho inaudito para esta temporada. Pero, si miramos más allá de este periodo, "llegamos a conclusiones muy dolorosas y muy tristes", sentencia el periodista. Una de ellas es que "el Valencia es el equipo de primera división que ha pasado más tiempo en zona de descenso", evitando precisamente este hecho.
"Por primera vez- y esto es importante- el equipo de Corberán fue capaz de no perder un partido en el que iba por detrás en el marcador"
Según Lloret, el Valencia CF es un equipo que en las últimas temporadas "se ha acostumbrado a luchar única y exclusivamente por la permanencia". Matiza que en las cuatro últimas ligas, incluida la actual, "el Valencia ha pasado un tercio de todas las jornadas disputadas en la peor posición posible de la tabla". Este hecho provoca que Mestalla acabe resignándose. "Ya saben lo que hay y no esperan nada bueno", afirma.
El próximo derbi contra el Levante supondrá un punto de inflexión para el equipo, pero para este encuentro todavía queda. Tendremos que esperar.
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi