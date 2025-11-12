La Comunitat de l’Esport
La Fundación Trinidad Alfonso apoya a los clubes de élite
Diez equipos se beneficiarán esta temporada del programa
Pilar López
El Pabellón Municipal de Alcoi fue el escenario escogido por la Fundación Trinidad Alfonso para celebrar ayer el ya tradicional encuentro con los clubes de la Comunitat Valenciana a los que respalda a través de su programa de promoción del deporte valenciano, ‘Comunitat de Equipos’. La entidad que preside Juan Roig apoya económicamente, además de dar visibilidad, asesoramiento y ayuda en otras muchas facetas, a un total de 10 clubes de élite esta temporada 2025-26.
En un acto que estuvo presidido por el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, se dieron cita representantes de los diez clubes que esta temporada se beneficiarán del programa y que pertenecen a cuatro modalidades deportivas: balonmano, rugby, hockey y voleibol, y tanto a equipos masculinos como femeninos.
Son El CBM Elche, el Elda Prestigio, el Balonmano Morvedre, el EÓN Alicante y el BM Benidorm, de balonmano; El Conqueridor Valencia y el CV Playas de Benidorm, de voleibol; el Club Rugby La Vila y Les Abelles de rugby, y el PAS Alcoy de Hockey Patines. Todos ellos representan a la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport, en las máximas competiciones nacionales y tres de ellos —el CBM Elche, el PAS Alcoy y el Conqueridor Valencia— juegan competiciones europeas esta temporada.
