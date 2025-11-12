Lo que no te puedes perder este fin de semana en Cheste

Dos años después, el Gran Premio de Cheste vuelve al calendario del mundial de Moto GP tras cancelarse en 2024 a consecuencia de la dana. Con la carrera, vuelve también la pasión por el motor en uno de los fines de semana favoritos del año para los más fanáticos.

Las calles se volverán a abarrotar de aficionados, de motos y de un ambiente festivo que maravilla a los seguidores del motociclismo de todo el mundo. Este fin de semana empieza un poco antes de lo normal porque, a partir del jueves, los pilotos ya se dejarán ver ante la gente y los motores comenzarán a rugir.

Vuelven las míticas concentraciones de motoristas

Desde hace más de dos décadas, en este municipio de València, una inmensa multitud de aficionados se concentran en las calles para exhibir sus motos o, simplemente, para exhibir esa pasión que reside en ellos.

Centenares de motores suenan juntas en Cheste y miles de personas se desplazan desde todos los lugares para disfrutar de un gran fin de semana para el deporte en la Comunitat Valenciana.

El legado que tantos lugares del mundo del motociclismo envidian es tal que no necesita organizarse. Las concentraciones suelen ser espontáneas, pero todos saben que van a ocurrir y cuándo. Desde el mismo jueves, 13 de noviembre, comenzarán los desplazamientos masivos tras dos años de espera.

Habrá eventos oficiales para disfrutar del GP acompañado

Este año se celebrarán algunos eventos que estaban preparados para el año pasado. En 2024, el Circuit Ricardo Tormo cumplía 25 años. Ahora, la organización celebrará el '25+1 aniversario' tras no poderse desarrollar a causa de la dana.

Cartel de la Green Zone / Greencaveevents

A partir del viernes, 14 de noviembre, dos eventos reunirán a pilotos, aficionados, DJs y una pasión inagotable para disfrutar al máximo del Gran Premio y acompañado. La Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la II República, en Cheste, serán las anfitrionas de numerosas entrevistas, eventos relacionados con el motor y la gastronomía, foodtracks, música y la retrasmisión en directo de las sesiones del GP de la Comunitat Valenciana.

Podrás ver a los pilotos y pasear por los boxes

Este año, la organización ha querido darle a los espectadores el reconocimiento que merecen. Desde el jueves, tendrá lugar el Pit Walk, uno de los momentos más esperados para el público, ya que podrán pasear por el pit lane y estar a pocos metros de los boxes mientras se trabaja en ellos.

También podrás encontrarte con las estrellas de Moto3, Moto2 y MotoGP, que suelen aprovechar para firmar autógrafos y hacerse fotos con la afición. El Pit Walk tiene un aforo limitado, pero basta con acudir al acceso 'Taquillas 1' con tu entrada, sea la que sea, antes de las 17:30 horas y hasta que se complete.

Algunas actividades exclusivas, públicas para los asistentes

Además, se han abierto para todos los asistentes varias actividades que eran exclusivas, como el Hero Walk o la invasión de pista para la celebración del podio.

Finalmente, la gala MotoGP Awards se celebrará en el propio circuito de Cheste y no en la ciudad de València como es constumbre. Será la gala más multitudinaria y la primera vez que los aficionados puedan verla en directo. Así, servirá como broche de oro para un fin de semana y de temporada históricos.