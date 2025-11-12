Horario y dónde ver en abierto el GP de Valencia de MotoGP 2025

Dos años después del último, el Gran Premio de Cheste vuelve al calendario del mundial de Moto GP después de cancelarse por la dana hace doce meses. El barro llegó hasta el Circuit Ricardo Tormo y lo dejó inutilizado para la carrera que debía correrse dos semanas después.

Además, los pilotos abogaban por no realizar una celebración de esa magnitud en ese momento, lo que trasladó la última carrera del mundial a Barcelona, donde Jorge Martín se coronó campeón mundial de Moto GP.

El piloto madrileño llega a esta carrera en una situación que, hace justo un año, parecería totalmente distópica. 34 puntos, 21º en el mundial y con solamente 6 carreras disputadas en todo el año. Este fin de semana, se correrá la última cita -por el momento- con el '1' pegado en la moto de Jorge Martín.

Jorge Martín apunta a regresar y Márquez no estará

El ya destronado campeón mundial ha vivido un calvario durante todo el 2025. Desde que firmó con Aprilia, pocas cosas han salido bien en lo personal. Ahora, espera la confirmación de poder subirse a la moto en València y que el final del campeonato sea también un punto y a parte en su carrera deportiva. Otro que regresa es Maverik Viñales después de perderse tres grandes premios por una lesión en el hombro que parece superada.

El ya proclamado campeón de MotoGP 2025 no estará en el último gran premio. Tras el accidente en Indonesia, siendo ya matemáticamente campeón, ya se sabía que no íbamos a poder disfrutar de Marc Márquez en lo que restaba de año. Para este fin de semana, su sustituto será el mismo que en Portugal, Bulega.

Dónde ver el Gran Premio de la Comunidad Valenciana

La carrera se podrá ver, como es habitual, en DAZN, que es el dueño de los derechos televisivos de la competición. Además, las sesiones se podrán disfrutar en abierto en España al igual que los últimos años. A través de MEGA, podrás ver la clasificación y la sprint, mientras que la carrera del domingo se retrasmitirá en laSexta. En los canales de televisión, la emisión de las sesiones se dará desde primera hora de cada una de ellas.

GP de Cheste 2023 / F. Calabuig

Horario del fin de semana

Viernes 14 de noviembre

Moto3 | FP1: 09:00 horas

| FP1: 09:00 horas Moto2 | FP1: 09:50 horas

| FP1: 09:50 horas MotoGP | FP1: 10:45 horas

| FP1: 10:45 horas Moto3 | Practice: 13:15 horas

| Practice: 13:15 horas Moto2 | Practice: 14:05 horas

| Practice: 14:05 horas MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 15 de noviembre

Moto3 | FP2: 08:40 horas

| FP2: 08:40 horas Moto2 | FP2: 09:25 horas

| FP2: 09:25 horas MotoGP | FP2: 10:10 horas

| FP2: 10:10 horas MotoGP | Q1: 10:50 horas

| Q1: 10:50 horas MotoGP | Q2: 11:15 horas

| Q2: 11:15 horas Moto3 | Q1: 12:45 horas

| Q1: 12:45 horas Moto3 | Q2: 13:10 horas

| Q2: 13:10 horas Moto2 | Q1: 13:40 horas

| Q1: 13:40 horas Moto2 | Q2: 14:05 horas

| Q2: 14:05 horas MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 16 de noviembre