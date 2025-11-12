La Liga pide personarse en la causa contra el racista del sector 5 de Mestalla

LaLiga ha solicitado personarse en la causa abierta en la Fiscalía de Delitos de Odio de València contra el aficionado del sector 5 del estadio del Valencia CF denunciado por insultos racistas reiterados en Mestalla. Una decisión que responde a su compromiso de perseguir de forma activa los comportamientos discriminatorios en el fútbol español y a la contundencia de las pruebas presentadas en la denuncia, que incluyen audios publicados por Levante-EMV con contenido altamente ofensivo.

Por el momento, la Fiscalía aún no ha incoado diligencias, aunque todo apunta a que lo hará en los próximos días. La denuncia —registrada el 29 de octubre— se acompaña de grabaciones en las que puede oírse al seguidor lanzar insultos de carácter racista, xenófobo y homófobo desde su asiento en la fila 13 del sector 5 de Mestalla, durante varios encuentros de la pasada temporada y la actual. El denunciante decidió acudir a la justicia tras más de un año soportando, junto a su hijo, los insultos a escasos centímetros. Al menos ya hay 8 aficionados más del Valencia CF que están dispuestos a testificar a favor de la denuncia.

Una respuesta judicial en marcha

Mientras el Ministerio Público evalúa las pruebas para determinar si los hechos constituyen un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación o un delito de odio, LaLiga ha decidido adelantarse y preparar su personación. No sería la primera vez que el organismo actúa en un caso de esta naturaleza. Ya lo hizo en 2023, cuando se personó en el procedimiento por los insultos racistas contra Vinicius Júnior en el mismo estadio, que acabó con tres condenas firmes de ocho meses de prisión.

Aquel precedente marcó un punto de inflexión en la lucha contra el racismo en el fútbol español: fue la primera sentencia condenatoria por insultos de ese tipo en un estadio, y lo hizo por la vía de la integridad moral, no del delito de odio, al considerar el tribunal que el ataque afectaba directamente a la dignidad del jugador en un contexto de discriminación racial.

En este caso, los insultos no se dirigen a una figura pública concreta, sino a distintos jugadores por el color de piel y lugar de procedencia, desde africanos hasta andaluces, vascos y catalanes

El caso de Mestalla podría seguir un recorrido similar, aunque con matices. En este, las expresiones racistas, homófobas y xenófobas se repiten de forma continuada en el tiempo y no se dirigen a una figura pública concreta, sino a distintos jugadores por el color de piel y lugar de procedencia, desde africanos hasta andaluces, vascos y catalanes. Esa persistencia, junto con la carga de desprecio hacia grupos vulnerables, podría llevar a la Fiscalía a inclinarse por el tipo penal del delito de odio, castigado con penas de hasta cuatro años de prisión en su tipo básico y dos años de prisión en el atenuado, frente a los seis meses a dos años del delito contra la integridad moral.

Vinicius, expulsado en Mestalla en la última visita del Real Madrid. / Biel Aliño / Efe

Además, LaLiga mantiene desde hace tiempo una estrategia activa contra el racismo y la xenofobia. En los últimos años se ha personado en varios procesos judiciales —como el caso de los cánticos contra Vinícius Jr.— y ha presentado denuncias directas ante los tribunales, lo que permitió lograr la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio en España. También ha reclamado mayores competencias legales para poder sancionar directamente estos incidentes, con medidas como el cierre de estadios o la prohibición de entrada a aficionados infractores.

En el plano educativo y de concienciación, LaLiga impulsa el programa 'LALIGA VS', con el lema 'La fuerza de todos contra el racismo', y ha habilitado canales de denuncia como el correo electrónico StopRacismo@laliga.es. Además, trabaja junto a la RFEF en un protocolo unificado de actuación ante incidentes racistas, que permite a los árbitros detener el juego y activar medidas inmediatas.

La vía administrativa del Valencia CF

El Valencia CF, por su parte, abrió el martes un expediente de expulsión del socio denunciado y de su hermano, que también profirió insultos racistas (¡Negro de mierda!, ¡Negro de mierda!) durante el partido Valencia CF-Villarreal del pasado 26 de octubre, tal como recogen los audios presentados por este periodista en Levante-EMV, en este caso subittulados en color rojo. Se trata de un procedimiento administrativo interno que podría concluir de forma cautelar con la retirada del abono y la prohibición de acceso al estadio, una medida que el club ya ha aplicado en casos anteriores. Sin embargo, de momento, la entidad no ha comunicado su intención de personarse en la vía penal, como sí hará LaLiga.

Esa diferencia de estrategias es interpretada por algunos aficionados afectados como una falta de contundencia institucional. “El Valencia tiene que estar al lado de la gente decente, y para eso hay que ser contundente”, resumía otro abonado del sector.

LaLiga y el Valencia CF ya conocían el caso. La temporada pasada, tras recibir las quejas del denunciante, la competición envió a un investigador al estadio para intentar identificar al individuo. La actuación no prosperó entonces, pero la publicación de los audios ha servido para reactivar el caso con una base probatoria sólida. Ahora, el organismo presidido por Tebas pretende reforzar su implicación con la personación judicial, en línea con su política de “tolerancia cero” frente a la discriminación. Y mientras la Fiscalía ultima las diligencias, LaLiga se prepara para acompañar el proceso. Todo apunta a que el caso del sector 5 de Mestalla marcará un nuevo precedente: el de una afición que, por fin, ha dicho basta.