Pit Walk, la actividad estrella en el Ricardo Tormo de Cheste

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana se celebra este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo. Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre los pilotos de MotoGP serán los protagonistas en el trazado de Cheste, pero el Gran Premio cuenta con diversas actividades previas desde este jueves 13 de noviembre.

El Pit Walk será uno de los actos más llamativos del Gran Premio. 2.500 aficionados con entrada para el fin de semana estarán presentes en el 'pit lane' a partir de las 17:30 horas para ver de forma gratuita cómo trabajan todos los equipos del Mundial en sus respectivos boxes.

Ver a los pilotos

Así que los aficionados podrán conocer cómo se trabaja en los boxes de los equipos de cara a un fin de semana de carreras y muchos pilotos aprovechan la ocasión para salir a firmar autógrafos y hacerse fotos con el público. Además, la tarde estará ambientada con música en directo a cargo de un DJ.

Pero, sobre todo, esta jornada es realmente atractiva porque la mayor parte de los pilotos de las tres categorías salen a saludar a los aficionados, hacerse fotos con ellos y firmar autógrafos.

Además, este jueves por la tarde también se celebra la rueda de prensa oficial de MotoGP y el paddock está listo al completo para recibir a todos los miembros del Mundial, pilotos, equipos e invitados.

Público asistente al GP de Cheste, en las carreras de 2023. / Francisco Calabuig

¿Cómo acceder?

La condición para poder acceder al pit walk es presentar en el acceso ‘Taquillas 1’ del Circuit Ricardo Tormo con la entrada del fin de semana. Las puertas del pit-walk se abren a partir de las 17:30, pero siempre recomendamos llegar con antelación ya que el aforo es limitado a 2.500 personas.