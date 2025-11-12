El último órdago de Cañizares a Lim: "Si dijera que vende el Valencia, no me casaría"
El presentador bromeó sin perder su visión crítica contra la gestión que ha llevado al club a la parte más baja de la Primera división. Este viernes está programado su enlace con su pareja, Noemí
Hugo Ferrer
Si hay un exfutbolista que, además de por todo lo que significó dentro del campo, lleva tiempo ganándose el cariño del valencianismo por su compromiso claro, directo y contundente contra la gestión de la administración Lim que maltrata durante años al Valencia CF ese es, sin duda, Santiago Cañizares.
En la mayoría de sus intervenciones públicas, el mejor portero de la historia del club, junto con el donostiarra Ignacio Eizaguirre de la década de los años 40, denuncia los males que el Valencia y su afición padecen bajo la sombra de Peter Lim como máximo accionista. La última ha sido en una tertulia radiofónica de 'Tiempo de juego', en la Cadena Cope.
Ante la proximidad del enlace matrimonial que le espera este próximo viernes con su pareja, Noemí, evidentemente, el tema, entre bromas y muestras de cariño, no pudo obviarse en compañía de sus colegas de tertulia.
La apuesta de Cañizares al final del programa
En los instantes finales del programa, tras el mensaje de un radioyente, le pregunta a Cañizares si sería capaz de no casarse este viernes a cambio de que Lim vendiese y liberase el Valencia de una gestión nefasta durante ya más de una década.
Cañizares, en su respuesta, califica la hipótesis de "regalo" de bodas, y bromea: "Tendría que pedir un crédito para devolver el regalo". Y prosigue: "Sí, sí, la labor social merecería la pena y cancelaría la boda". Aunque claro, una decisión tan importante tendría que ser por decisión del asiático, y no de casualidad. "Si Lim dijera voy a vender el Valencia, esa es la apuesta, no por casualidad. Haría la labor social y no me casaría si Peter Lim se fuera del Valencia", bromea 'Cañete'. El órdago al máximo accionista está lanzado...
