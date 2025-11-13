Ángel Piqueras: "Hay que dar el 100% delante de la afición valenciana"

La lucha entre el piloto brasileño Diego Moreira y el español Manuel González en Moto2 será la única que decida un título en el último Gran Premio de la temporada de MotoGP, con todo a favor para el primero al llegar a Cheste con 24 puntos de ventaja y 25 en juego después de su triunfo el pasado fin de semana en Portimao.

Pero al margen de ello, habrá otro mano a mano de casa en la primera de las carreras del domingo, ya que el valenciano Ángel Piqueras y el murciano Máximo Quiles, del CFMOTO Gaviota Aspar Team, pugnan aún por ser subcampeones del mundo en Moto3, separados solo por ocho puntos antes de la última cita del calendario.

Motivado en casa

El primero de ellos destaca antes del inicio de los entrenamientos en el Circuit Ricardo Tormo que "llego con muchas ganas de València porque hace mucho que no corro aquí y es el GP de Casa. Tenemos que estar súper concentrados, ya que es la última del año y hay que hacerlo lo mejor posible. A seguir trabajando con el equipo y a dar el 100% delante de toda la afición valenciana".

El murciano consiguió en Portimao su tercer triunfo de la temporada, por delante de un Piqueras al que le recortó cinco puntos en la general. En caso de victoria de Quiles, el piloto de casa tendría que quedar segundo para no dejar escapar el título.