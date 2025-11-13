Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Daddy Yankee protagonizará los MotoGP Awards en València

La gala con la que se pone punto y final a la temporada 2025 tendrá un invitado muy especial encargado de asegurar el espectáculo durante la noche

El Latin Fest se pasa a la Marina con Daddy Yankee, Farruko y Juan Magán

El Latin Fest se pasa a la Marina con Daddy Yankee, Farruko y Juan Magán

Mario González

València

El icono de la música Daddy Yankee será protagonista en la gala oficial de los MotoGP Awards que cerrará la temporada 2025 del campeonato. Será la primera vez que esta entrega de premios se celebre en el Circuit Ricardo Tormo y no en la capital.

El "Rey del Reggaeton" actuará en directo después de la ceremonia para ponerle el broche de oro a la noche más importante del año para MotoGP. Será el encargado de cerrar el show y dar así por finiquitada una temporada histórica en el motociclismo y un Gran Premio de Cheste muy emotivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents