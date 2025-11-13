Daddy Yankee protagonizará los MotoGP Awards en València
La gala con la que se pone punto y final a la temporada 2025 tendrá un invitado muy especial encargado de asegurar el espectáculo durante la noche
València
El icono de la música Daddy Yankee será protagonista en la gala oficial de los MotoGP Awards que cerrará la temporada 2025 del campeonato. Será la primera vez que esta entrega de premios se celebre en el Circuit Ricardo Tormo y no en la capital.
El "Rey del Reggaeton" actuará en directo después de la ceremonia para ponerle el broche de oro a la noche más importante del año para MotoGP. Será el encargado de cerrar el show y dar así por finiquitada una temporada histórica en el motociclismo y un Gran Premio de Cheste muy emotivo.
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores
Mapfre elige Valencia para celebrar su reunión mundial de CEOs
Un proyecto de Mapfre
La protección frente al fuego, pilar clave en el diseño arquitectónico
Un proyecto de EMAC® Grupo