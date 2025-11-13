Pistoletazo de salida al Gran Premio de Cheste
Desde el jueves comienza el fin de semana más importante para el mundo del motociclismo con el recibimiento de la afición y el 'Pit Walk'
Todo listo para disfrutar del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El Circuit Ricardo Tormo celebrará su '25+1 aniversario' con varias actividades que acercarán a los aficionados del motociclismo a los pilotos y todo lo que rodea al gran premio de MotoGP que se celebra en Cheste.
Las calles de la localidad vuelven a llenarse dos años después con miles de amantes del deporte para recibir a los protagonistas en su llegada a la pista. Las puertas se han abierto por primera vez esta semana durante esta tarde para el esperado 'Pit Walk'.
El 'Pit Walk' inaugura el gran premio
Hasta 2.500 afortunados con entrada han podido adentrarse en el circuito para recorrer el pit lane, ver los boxes de los equipos mientras se trabaja en ellos y encontrarse a los protagonistas a escasos metros.
Muchos de ellos llegarán hoy a sus casas con un autógrafo de su piloto favorito o una foto con él gracias a este evento. Estrellas del nivel de Bagnaia, Álex Márquez o Pedro Acosta serán alentados por la afición valenciana desde hoy mismo.
El público no dará por finiquitada la celebración con este mero aperitivo. El inmenso desplazamiento de aficionados se mantendrá varios días en la localidad para disfrutar de la gran fiesta que rodeará al gran premio más importante del calendario.
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores