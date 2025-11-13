Gran Premio de Cheste: Los dos puntos claves de la fiesta

Dos años ha tenido que esperar el Circuit Ricardo Tormo para volver al lugar que le pertenece, el gran premio más importante del calendario de MotoGP. El ambiente que traen los amantes del deporte a Cheste es incomparable con ningún otro en el mundo del motociclimo.

Esta vez será doblemente especial. Primero, por la recuperación del circuito tras la dana, que impidió su celebración el año pasado. En consecuencia, se celebrará el '25+1 aniversario' de la pista con más historia del campeonato.

Por ello, desde el mismo viernes se celebrará en el municipio anfitrión una gran fiesta llena de entrevistas, exhibiciones, música en directo y gastronomía que harán que este fin de semana sea, una vez más, inolvidable.

El viernes arranca la fiesta en Cheste

A partir de las 19:30, la Plaza del Ayuntamiento de Cheste (Pl. Doctor Cajal), inaugurará la celebración con el acto de bienvenida de la mano de los protagonistas del mundial. Para coger buen ritmo, una hora después, los asistentes podrán disfrutar de una paella popular gigante para coger fuerzas antes de la fiesta. De la mano de Raúl San DJ, Raúl Platero, DJ Poyo e Isaac DJ Rubio, la localidad vivirá la primera gran noche del fin de semana.

Cheste se pone a punto para el fin de semana / Francisco Calabuig

El otro punto caliente mientras dure el GP será la Plaza II República. Aquí, la verbena dará comienzo antes, a las 20:00, con la fiesta temática Moto GP Party Show. Los encargados del ambiente en esta zona serán Erik Romero, Andy G y Juan Morte.

Dónde estar el sábado para no perderse nada

La retrasmisión de las sesiones se repartirán entre ambos puntos. Desde primera hora, en la Plaza del Ayuntamiento se verá en directo la Q2 de MotoGP y la carrera al 'sprint'. Paralelamente, a la 13:00 habrá un vermut popular acompañado de un corte de jamón. Por la tarde, varios protagonistas de la historia del circuito hablarán en el escenario a las 18:00, precediendo a la fiesta protagonizada por Fercho Energy.

El clima no será menos cálido en la Plaza II República, que retrasmitirá desde las 13:30 la 'pole position' y la 'sprint'. Una vez terminada la sesión, un 'Stunt show' en moto y una exhibición de coches animarán la tarde. Como no podía ser de otra manera, la velada estará ambientada con Alberto Gascón, Conix y demás DJs que se dejarán ver durante todo el finde.

Moto GP Green Zone cartel / Greencaveevents

Lo que hay en juego para los valencianos

El Circuit Ricardo Tormo coronará al campeón de Moto2 este año. Los demás campeonatos mundiales no tienen mucho en juego, pero algunos pilotos valencianos todavía tienen mucho que ganar este fin de semana.

Arón Canet se juega el tercer puesto en casa en la segunda categoría y Ángel Piqueras tiene el subcampeonato de Moto3 en la palma de la mano. En la categoría reina está todo decidido, pero habrá grandes atractivos como la vuelta de Maverik Viñales y, sobre todo, del campeón mundial Jorge Martín tras un 2025 durísimo para él.

Cómo ver la carrera del domingo acompañado

El cierre de la fiesta termina con la joya de la corona: la carrera del domingo. Pilotos valencianos se juegan mucho en los mundiales de Moto2 y Moto3, por lo que trasmitirles vuestro apoyo será imprescindible.

La Plaza del Ayuntamiento se vestirá de gala para recibir a todos los aficionados que quieran ver la carrera en la mejor compañía posible. Así, se dará fin a una semana siempre inolvidable en el calendario de los amantes del motociclismo.