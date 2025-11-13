Estos son los pilotos valencianos que corren el GP de Valencia de MotoGP 2025

Este fin de semana el Circuit Ricardo Tormo volverá a ser el anfitrión del gran premio más relevante del mundial de MotoGP. El GP de la Comunitat Valenciana regresa dos años después al calendario del mundial de motociclismo después de suspenderse hace doce meses por la dana.

València volverá a coronar a un campeón de Moto2, aunque los títulos de MotoGP y Moto3 ya están decididos. De igual manera, el ambiente que inunda las calles, que comenzará el jueves, y la gran presencia de pilotos valencianos no permitirán que pase desapercibido a ojos del mundo del motociclismo.

Los regresos y ausencias en la carrera de MotoGP

Dos grandes noticias llegaron a principio de la semana para los aficionados del deporte. En el GP de Cheste habrá algunos regresos muy esperados. El más ansiado de ellos, por el calvario que ha sufrido durante el año, es el de Jorge Martín. El '1' podrá lucir su dorsal una última vez en un final de temporada que se espera sea también el final del mal augurio que ha rodeado al campeón mundial.

Maverik Viñales también ha superado su lesión en el hombro y estará disponible en València tras perderse tres grandes premios. El que no estará, por tanto, es Pol Espargaró, que había sido su sustituto durante la baja. La ausencia más notoria será la del ya campeón de 2025, Marc Márquez, que no podrá despedirse en casa en una grandísima temporada para el catalán.

Gran presencia de pilotos valencianos

La Comunitat Valenciana está acostumbrada al honor que supone tener tanto protagonismo en el motociclismo de máximo nivel. En el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, hasta ocho pilotos competirán a lo largo del fin de semana delante de su gente.

La gran mayoría pilotan en la categoría de Moto2: Iván Ortolá (Boscoscuro), Jorge Navarro (Forward), Alex Escrig (Forward), Dani Holgado (Kalex) y Arón Canet (Kalex). La lista no termina aquí porque Sergio García (Kalex) y Hector Garzó (NTS) serán 'wild cards' en este gran premio.

Arón Canet celebrando su victoria en Indonesia / ADI WEDA / EFE

Lo que hay en juego en Moto3

En MotoGP no hay ningún representante pese a los ocho españoles de la parrilla. En Moto3, Ángel Piqueras tratará de asegurarse el subcampeonato frente a su afición. Solamente ocho puntos lo separan del tercer clasificado, el piloto murciano, Máximo Quiles.

Arón Canet, el valenciano protagonista en Moto2

En 2024, Arón Canet quedó subcampeón de Moto2, pero este año no opta al título aunque tiene cosas en juego. El campeonato se decidirá entre el brasileño Diogo Moreira y Manuel González, que lo tiene muy difícil después de los resultados más recientes.

El piloto valenciano, tiene opción de conseguir la tercera posición en el mundial si logra recortar seis puntos a su compañero de equipo. Lleva dos grandes premios seguidos perdiendo puntos frente a Baltus, pero el calor de los espectadores valencianos puede ayudarle a decantar la balanza de su lado.