El Valencia Basket se deja remontar en París (90-86)

El Valencia Basket cayó este jueves en la pista del París Basketball, un equipo al que dominó durante muchos minutos pero que, finalmente, al lograr el tenaz Nadir Hifi romper la 'tela de araña' que le había sujetado buena parte del choque, logró remontar quince puntos para llevarse el triunfo.

La buena defensa de primera línea, el acierto en la línea de tres y el control del rebote permitieron al Valencia abrir brecha, pero poco a poco se fue apagando y finalmente Hifi llegó a tiempo para darle la vuelta a un choque que sentenció con un triple el chileno Sebastián Herrera.

Como se intuía por la similar manera de jugar de ambos, el choque arrancó ya con un ritmo endiablado pero, como si estuvieran jugando contra sí mismos, con mucha presión sobre la línea exterior, ambos equipos se anularon, en parte porque los bajos porcentajes de tres puntos lastraron sus anotaciones (9-9, m,7).

Desde el inicio, Pedro Martínez ya mostró una de las bases de su plan defensivos: desgastar a Nadir Hifi con diferentes jugadores sobre él. Tras Isaac Nogués llegaron antes del descanso Brancou Badio, Kameron Taylor y Omari Moore.

El saltarín escolta no acertaba a anotar y el Valencia empezó a anotar de tres en tres de la mano de Josep Puerto y Taylor (21-31, m.15).

La labor de intendencia en los dos lados de la pista de Braxton Key, los rebotes ofensivos y un par de nuevos triples 'taronja', otra vez con Puerto entre los ejecutores, permitieron al Valencia mantener su renta hasta el descanso mientras Hifi se desesperaba.

Para certificar el dominio de las sensaciones, Darius Thompson, castigó con su segundo triple al Paris sobre la bocina (37-49, m.20).

En la reanudación, el Valencia estiró su renta hasta los quince puntos pero el París reaccionó. Tras fallar sus primeros siete tiros de campo, Hifi anotó su primera canasta en juego y eso animó a los locales. El Valencia encontró de nuevo refugio en el tiro de tres e incluso Yankuba Sima se atrevió y acertó pero los locales estaban ya mucho más metidos (55-62, m.27).

No fueron Hifi, aunque se entonó, ni tampoco Justin Robinson, su otro gran referente anotador y que también acertó solo en uno de sus primeros ocho tiros. Fue Derek Wilis, ex del Joventut, el que estrechó el marcador antes de empezar el último parcial con la ayuda de Herrera.

Cuando más apretaba el París, el juego al poste de Taylor, alguna acción de Jean Montero y el control del rebote permitió al Valencia resistir pero el acecho local no cejaba (79-81, m.36).

Taylor, inteligente en los dos lados de la pista, mantuvo en pie a los visitantes bien ayudado por Nate Reuver pero los fallos en los tiros libres de Neal Sako dejaron seco el casillero visitante y Hifi finalmente culminó la remontada con un triple (87-86, m.39).

El Valencia tuvo dos ataques para volver a darle la vuelta, pero una perdida de Badio y una falta de ataque de Jaime Pradilla lastraron sus opciones y en su último ataque Hifi supo atraer a la defensa y ceder a Herrera para que sentenciara desde la línea de 6,75.

Ficha técnica:

90.- Paris Basketball (15+22+30+23): Hifi (17), M'baye (7), Morgan (5), Hommes (11), Faye (8) -cinco titular- Cavaliere (2), Robinson (2), Ouattara (2), Herrera (13), Dokossi (4), Willis (15) y Ayayi (4).

86.-Valencia Basket (14+35+22+15): Thompson (13), Nogués (-), Taylor (13), Pradilla (-), Reuvers (10) -cinco titular- Badio (6), Montero (7), Key (4), Sako (5), Sima (8), Puerto (11) y Moore (9).

Árbitros: Nedovic (SLO), Foufis (GRE) y Van Den Broeck (BEL). Eliminaron al local Robinson (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a las undécima jornada de fase regular de la Euroliga disputado en el Adidas Arena de París (Francia) ante unos cinco mil espectadores.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista en la discoteca Bataclan de la capital parisina en su décimo aniversario.