Cerca de 2.000 agentes de la Guardia Civil en el dispositivo de seguridad de Cheste

La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto con el general jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, José Antonio Fernández de Luz, ha presentado esta mañana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el dispositivo especial de seguridad del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebra desde este viernes hasta el domingo, 16 de noviembre. En este periodo, el Instituto Armado despliega cerca de 2.000 efectivos integrados por guardia civiles de diversas especialidades. Se trata, según ha añadido, “de un importante dispositivo para garantizar la seguridad de uno de los principales eventos deportivos la Comunitat Valenciana”.

Según ha explicado la delegada, los efectivos que participan en el dispositivo “estarán distribuidos por el circuito y en la localidad de Cheste con tareas de seguridad vial, orden público, seguridad ciudadana y antiterrorista”.

Pilar Bernabé se sube a la moto de la Guardia Civil en Cheste / Francisco Calabuig

Además, el dispositivo contará con todos los medios humanos disponibles tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, quienes coordinarán la regulación y vigilancia de la circulación en el área de influencia del circuito, A-3, A-7 y en las carreteras secundarias de acceso al mismo “para conseguir la máxima fluidez y seguridad vial posible”, ha dicho Bernabé. También se dispondrá de un dron equipado con cámara, que permite la transmisión de imágenes al Centro de Gestión de Tráfico, que se sumará a los 3 helicópteros dotados de radar Pegasus, que realizarán tareas de regulación y vigilancia en las carreteras que llevan al circuito.

Pilar Bernabé, en uno de los helicópteros del dispositivo de seguridad para el Gran Premio. / F. Calabuig

Mapas con itinerarios alternativos

Como novedad, la DGT han elaborado mapas explicativos con itinerarios alternativos recomendados para el fin de semana, con el fin de aliviar los accesos principales y mejorar la fluidez del tráfico durante el evento, que se pueden consultar en su página web. La delegada ha recomendado a los aficionados que, “para evitar aglomeraciones, se informen de la situación de las carreteras y de los accesos al circuito por los canales oficiales”.

La Delegada del Gobierno, en la presentación del dispositivo de seguridad en el Circuit Ricardo Tormo. / F. Calabuig

Servicios de tren y autobús

Para aquellos que no deseen acceder al circuito en su vehículo privado, este año volverán a estar operativos los servicios de tren y autobús desde Valencia durante las jornadas del Gran Premio. En este sentido, Bernabé ha recordado que durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, el Ministerio de Transportes reabrirá la línea C-3 de Cercanías en otros 10 km entre Aldaia y el apeadero del Circuito Ricardo Tormo de Cheste. De hecho, Renfe pondrá en marcha un servicio lanzadera con 118 trenes desde la Estación València Nord hasta la del Circuit para desplazarse al Gran Premio. Los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre València Nord y el apeadero del Circuit.

AlertCops

La delegada ha pedido “prudencia” a todos los visitantes a los que ha recordado la existencia de la app AlertCops para la denuncia telemática de cualquier delito. Así mismo ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de Cheste para la coordinación en materia de seguridad.