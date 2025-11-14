El Barça gana a Ivanovic a la espera de Xavi Pascual

Es la vida tan retorcida que a quien le tocó este viernes asomar por el Palau fue a Dusko Ivanovic. A sus 67 años, calvo por delante, pelazo recogido en coleta por detrás, vino hecho un pincel al frente de la Virtus de Bolonia. Su presencia coincidió con la reciente contratación de Xavi Pascual como nuevo técnico del Barça, aunque no comenzará su segunda etapa en el club hasta la semana que viene. Hace ya casi 18 años, el presidente Laporta echó a Ivanovic porque vino a decir que la plantilla que le habían construido en los despachos, con Zoran Savic al frente de la secretaría técnica, era un desastre. En su lugar, sí, llegó Pascual, entonces su asistente, para abrir un tiempo. Qué cosas.

Dusko Ivanovic, técnico de la Virtus de Bolonia, este viernes en el Palau. / Europa Press

No se acercó aún Xavi Pascual al Palau para ver cómo su nuevo equipo (7-4 en Europa) ganaba a la Virtus. Ya tendrá tiempo para que le enfoquen. Sí estuvieron en el palco los capataces, esta vez sin Laporta, y con el criticado Josep Cubells al frente. A unas sillas más allá se sentaba Juan Carlos Navarro, 'general manager' de la sección que lidia entre los recortes y el trazo grueso, junto al director deportivo, Mario Bruno Fernández, que no dudó en levantarse a aplaudir a los jugadores del Barça cuando la megafonía los presentaba.

Por lo pronto, Óscar Orellana, un hombre de la casa de los de verdad, volvía a sentarse en el banquillo azulgrana tras el triunfo en Múnich. Aún le faltará una tercera vez, frente al Baskonia el domingo también en el Palau. Está haciendo Orellana lo que puede con esa plantilla a la que el destituido Peñarroya poco pudo exprimir, descompensada, con escasa coordinación defensiva y con importantes socavones –Norris no salió a la pista, Juani Marcos lo hizo un par de minutos y Fall quedó fuera–.

Nico Lapovittola trata de avanzar ante la defensa de la Virtus de Bolonia. / Alejandro García / EFE

Fue emotivo, eso sí, ver cómo los jugadores del Barça se dejaron la vida para ganar a una Virtus tan física. Parra, rojo como un tomate, se desgañitó cuando los azulgranas avistaban el precipicio en el último cuarto. Encestó dos triples en un parcial de 9-0 que daba la vuelta al guion, contagió su ansia a sus compañeros y permitió que una de las escenas del partido, el triple de Punter (17 puntos) desde el centro de la cancha antes del descanso, tuviera sentido. Clyburn, como en Belgrado, zanjaría la historia. A la espera de Pascual, Orellana, el interino, sigue ganando.