El GP de Cheste pondrá a la venta un casco solidario por su 25 aniversario para ayudar a los afectados por la dana

El MT Braker SV Circuit Valencia ha sido desvelado en la torre del trazado durante la jornada inaugural del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que vuelve a celebrarse después de su cancelación en 2024 por las graves inundaciones.

Esta iniciativa solidaria celebra el retorno de MotoGP al Circuit y rinde homenaje al gran esfuerzo realizado por los valencianos para superar las consecuencias que dejó el temporal.

Se trata del casco para "la carrera más importante del año", la que afrontan los damnificados por la catástrofe natural para llegar a su meta: volver a la normalidad lo antes posible.

Perfil del casco solidario del Circuit. / Francisco Calabuig

Se han producido 500 unidades y los beneficios de su venta irán destinados a Solidaridad Sobre Ruedas, fundación que contribuye a la rehabilitación de la movilidad de la población afectada por la dana.

El diseño conmemorativo del Circuit Ricardo Tormo ya está disponible a un precio de 144,95 € tanto en la tienda física del Circuit como en la web de MT Helmets.

Mario Martos, director comercial MT Helmets

«La dana afectó profundamente a muchas familias valencianas y desde MT Helmets sentimos la responsabilidad de apoyarles en este proceso de recuperación. Hemos sido testigos del enorme trabajo que han realizado vecinos, instituciones y voluntarios para volver a la normalidad, y este casco solidario es nuestra manera de reconocer ese esfuerzo colectivo. Queremos agradecer al Circuit Ricardo Tormo su implicación y su disposición absoluta desde el primer momento, porque sin su colaboración esta iniciativa no habría sido posible».

Nicolás Collado, director del Circuit

«Nos encanta poder sumarnos a todo este tipo de iniciativas. Desde que MT Helmets se puso en contacto con nosotros y nos comentó su idea accedimos encantados a colaborar en todo lo posible. Cualquier iniciativa que tenga como objetivo ayudar a los afectados por la dana siempre es bienvenida, y todavía es más especial con una compañía de cascos como MT Helmets, la cual tiene la sede muy cerca de nuestra Comunidad y, además, tiene una gran presencia entre todos los moteros del mundo y en el Mundial de MotoGP».