La crónica del peor director deportivo de la historia del Valencia CF

Miguel Ángel Corona sale del Valencia CF dejando la impresión entre los aficionados valencianistas de que la suya ha sido la etapa más oscura en la historia de la dirección deportiva del club. Una sensación general que ratifican los datos de rendimiento tanto del equipo y sus fichajes como de ingresos percibidos por la venta de jugadores llegados con él como máximo responsable de la secretaría técnica o la dirección deportiva.

El exjugador del Real Madrid Castilla y el Almería aterrizó en València de la mano del director deportivo César Sánchez en enero de 2020. Pocos meses después, el exportero, en un ejercicio de dignidad, dimitió a finales de junio después de no haber sentido ningún tipo de ayuda y respaldo por parte de Peter Lim, máximo accionista. Corona asumió sus funciones como secretario técnico al lado del entonces presidente, Anil Murthy.

Aquel fatídico verano de 2020, en el que el entrenador Javi Gracia fue completamente engañado, el Valencia no hizo ni un solo fichaje. Solo hubo ventas, entre las primeras, con Corona aún a la sombra de César, la del canterano de Foios, hoy en el Barcelona, Ferran Torres. A día de hoy, sumando las variables, la entidad de Mestalla ha recibido 33,5 millones por el delantero de la Selección. Fue el inicio de una serie de traspasos de jugadores formados en Paterna o fichados de primeras por y para la Academia VCF, como es el caso de Giorgi Mamardashvli, que han dejado en las arcas una suma superior a 130 millones de euros de en torno a 230 millones totales en ventas en algo más de cinco años.

Los ingresos llegan procedentes de la Academia, no de las operaciones Corona

Ferran Torres (33,5), Carlos Soler (18), Yunus Musah (21,2) Koba Koindredi (3), Mamardashvili (30), Mosquera (15+4), Yarek Gasiorowski (9,8) y Fran Pérez (1) suponen 131,5 millones a la espera de nuevas variables, entre las que destacan cuatro millones con el Arsenal FC por Mosquera. Una suma a la que habría que agregar los cerca de 800 000 euros por derechos de formación de Kang In Lee, una vez que el Mallorca lo traspasó al PSG por 22 millones. En el mercado de 2021, el Valencia de Murrthy y Corona lo había regalado a la entidad bermellona.

La cantidad gracias a los jugadores de cantera o que pasaron antes por el Valencia CF Mestalla, incluso, podría engordarse ligeramente si se contabilizasen cantidades como las del serbio Racic (2,5 millones), traído por Longoria, que pasó antes por el filial o derechos de formación de Toni Lato, el acuerdo de venta futura con el Birmingham por Fran Villalba y la salida de Álex Blanco al Como italiano.

El resto de lo ingresado en este último lustro procede de futbolistas contratados en epatas anteriores: Rodrigo Moreno (30 millones), Kondogbia (16), Coquelin y Parejo (9), Wass (2,7), Guedes (32,6), Maxi Gómez (3), Cillessen (1), Jorge Sáenz (0,4)… y los poco más de dos millones recaudados gracias a operaciones de Corona.

Los 1,8 ingresados por Marcos André, que previamente había costado ocho, además de los 225 000 euros por la cesión de Cenk al Colonia, así como los 100 000 de la salida de Valera rumbo al Elche. Dos operaciones finales, bajo la supervisión de Gourlay. En resumen, 2,125 millones de euros.

Un trabajo bajo las reglas del juego de los Lim

Los réditos económicos que dejan las operaciones con la marca Corona no pueden ser peores. Si bien es cierto que el director deportivo se ha movido en los estrechos márgenes permitidos por Meriton y a la merced de las voluntades de entrenadores como Bordalás, Gattuso Baraja y Corberán, la realidad también determina que siempre aceptó estas reglas del juego prefiriendo la continuidad en el cargo antes que dar un paso al lado como hizo, por ejemplo, el hombre con el que vino al Valencia: César.

Una de las operaciones en las que Corona actuó bajo estas condiciones fue el fichaje de Marcos André, fichado por 8,5 millones del Real Valladolid por recomendación del técnico José Bordalás.

En total, el ya exdirector deportivo de los de Mestalla contabiliza alrededor de 45 operaciones en las ventanas de mercado a lo largo de seis temporadas. Movimientos en los que el Valencia ha invertido en torno a 50 millones de euros totales, lo que supone un gasto medio de 1,15 millones por futbolista. Un dato sintomático del desinterés de los Lim por el club desde la pandemia.

Marcos André, junto a los ocho millones de André Almeida, han sido los fichajes que lideran el ranking de los más caros de Corona. En el otro extremo de la lista, una predilección por las cesiones y jugadores libres, así como operaciones propias de equipos de categorías inferiores a la Primera división. Por ejemplo, los 150 000 euros para traer del Levante a Dani Gómez, los 50 000 euros por la cesión del medio uruguayo Christian Oliva (Cagliari) o los 25 000 invertidos para traerse a Germán Valera.

Luis Rioja, su fichaje de rendimiento más continuo

Entre los aciertos de Corona -muy pocos- sobresale el extremo Luis Rioja, fichado del Alavés por 1,2 millones. Hoy, el sevillano es pieza importante en el esquema de Carlos Corberán. También, Pepelu, contratado por cinco millones del Levante, aunque su primera temporada, notable, por el momento no se ha vuelto a repetir. Por el otro lado, en el de las decepciones, muchas más, se han dado en cada demarcación, desde la portería, para la que Herrerín llegó pasado de peso, hasta la delantera. Ha sido, precisamente, la ausencia de talento y desequilibrio ofensivo lo que ha ido descabalgando al equipo de entre los grandes del fútbol español. Para la delantera, el único que ha dado la cara ha sido Hugo Duro. El madrileño, como Marcos André, fue recomendación de Bordalás.

Reflejo inmediato en el campo: menos de 50 puntos y lejos de Europa 2075 días

El Valencia añora un delantero que marque diferencias, algo casi imposible de darse con una inversión mínima como la del club en la actualidad y gestiones como las de Corona. Esta circunstancia ha incidido en el balance global que trasciende en la etapa Corona. Un Valencia incapaz de rebasar en ninguna de las temporadas bajo su dirección deportiva los 50 puntos, que acumula 2075 días apartado de la principal fuente de ingresos de este deporte, las competiciones UEFA, y dos temporadas coqueteando con los infiernos de la Segunda división.

En la campaña actual, en concreto el mercado de verano 25/26, la responsabilidad de Miguel Corona está compartida con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, aterrizado en el club en el mes de junio, aunque con el cargo desde finales de mayo. El nuevo destino del ya exdifrector deportivo del Valencia es el Panathinaikos junto con Rafa Benítez, entrenador de los campeones del Doblete en 2004. Precisamente, en el capítulo de entrenadores, con él en el cargo se sentaron en el banquillo de Mestalla: Javi Gracia, José Bordalás, Gennaro Gattuso, Rubén Baraja y Carlos Corberán, con Voro como interino tras el final de Gracia y Gattuso. Gracia, al que Murthy prometió refuerzos y engañó sin ni siquiera uno, Capoue, en el verano de 2020, fue la primera elección como entrenador de Corona en València.

Estas son las operaciones del Valencia CF con Corona como director deportivo (cesiones y libres, sin cifra de coste):

FICHAJES

20/21

Oliva 0,05 millones

Cutrone

Ferro

21/22

Marcos André 8,5 millones

Mamardashvili 4 -tras venta al Liverpool-

Foulquier 2,5

Cömert 0,8

Bryan Gil 0,5

Moriba

Hélder Costa

Hugo Duro 4 -opción de compra al año siguiente-

Alderete

22/23

André Almeida 8 millones

Cenk 0,5 + 5 -opción de compra al año siguiente-

Cavani

Castillejo

Nico

Kluivert

Moriba

Samu Lino

Herrerín

23/24

Pepelu 5 millones

Canós 0,25

Amallah 0,150

Yaremchuk

Peter Federico

24/25

Sadiq 1,5 millones -cesión-

Luis Rioja 1,2

Dani Gómez 0,150 -cesión-

Valera 0,25

Dimitrievski

Mamardashvili -cesión-

Caufriez

Rafa Mir

Enzo Barrenechea

Aarons

Iván Jaime

25/26

Ugrinic 4

Copete 3,7

Santamaría 2

Beltrán 1 -cesión-

Julen 1 -cesión-

Ramazani 0,5 -cesión-

Danjuma

Raba

VENTAS (y salidas más significativas)

20/21

Ferran Torres 33,5 millones

Rodrigo Moreno 30

Kondogbia 16

Coquelin y Parejo 9

21/22

Wass 2,70 millones

Kang In

Kevin Gameiro

22/23

Guedes 32,6 millones

Soler 18

Maxi Gómez 3

Cillessen 1

Manu Vallejo

Cheryshev

23/24

Yunus Musah 21,2 millones

Koba 3

Racic 2,5

Marcos André 1,8

Jorge Sáenz 0,4

Cavani

Paulista

Lato

Herrerín

24/25

Mamardashvili 30 millones

25/26