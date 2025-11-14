Marc Márquez ya está en València para el GP Motul de la Comunitat Valenciana

¡Ya están todos en Cheste! El campeonísimo Marc Márquez ha llegado este viernes por la tarde al Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde se celebra el GP Motul de la Comunitat Valenciana. Márquez no se subirá a la moto en el trazado valenciano en todo el fin de semana, debido a esa lesión en el hombro que le ha obligado a perderse al final de la temporada 2025. No obstante el campeonísimo no podía faltar a la cita del gran fin de fiesta con el público español.

Marc Márquez es uno de los pilotos más queridos y con más seguidores en el Circuit, de hecho, estos se han hecho notar durante los primeros días de actividad en Cheste con camisetas y banderas del ‘93’. Márquez ya avisó que no podría pilotar ante la afición valenciana y española en este regreso del GP Motul de la Comunitat Valenciana, sin embargo, el de Cervera no iba a dejar pasar la oportunidad de vivir un fin de semana especial para él.

El campeón del mundo tendrá varias actividades a lo largo del fin de semana en Cheste, que requerían su presencia. En primer lugar este sábado a las 11:40 horas se le entregará el BMW que le acredita como el piloto con más ‘Pole Position’ logradas esta temporada. La curiosidad está en que el modelo le recordará a su archienemigo Rossi, ya que se trata de un BMW M4 edición limitada de VR46.

No obstante el momento en el que brillará Márquez en València será el domingo y no lo hará subido a su Ducati. Por primera vez el Circuit acogerá la Gala de Premios de MotoGP horas más tarde del banderazo a cuadros. Cheste es el lugar elegido después de que la ceremonia se haya organizado en el Palacio de Congresos o en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias en otras ocasiones. Ahí Márquez recibirá el título que le acredita como campeón del mundo de MotoGP.

Aunque la actividad continuará la semana que viene en Cheste por los test de MotoGP para 2026, Márquez no estará con Ducati en esas pruebas, será su hermano Álex el que acompañe a Pecco Bagnaia como ‘piloto titular’ en esas jornadas.