Lleno hasta la bandera en Cheste en la primera gran cita de MotoGP

Sin entradas desde el pasado verano. La fiebre de MotoGP vuelve a Cheste dos años después tras la cancelación del año pasado por la dana, pero al margen del lleno asegurado para el domingo, la fiebre por el Mundial se dejó notar desde este mismo jueves, con 2.500 aficionados en la recta del ‘pit lane’ intentando ver de cerca a sus ídolos y lograr alguna foto o autógrafo con los pilotos de MotoGP. Las colas eran ya destacables desde hora y media antes de que se abrieran las puertas.

Mientras, muchos de los pilotos aprovechaban para dar una vuelta andando o en bicicleta al circuito, entre ellos un Arón Canet que intentará repetir en casa su emotiva victoria del año pasado en el Gran Premio de la Solidaridad en Montmeló. El de Corbera lució una camiseta del Valencia CF con el número 44, el de su dorsal.

Marco Bezzecchi (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati) y Pedro Acosta (KTM) fueron los protagonistas de la rueda de prensa oficial previa al Gran previo, en la que el murciano destacó que «sin duda, este es el Gran Premio más esperado del año. Estoy impaciente de ver a toda la afición de Valencia llenar las gradas del Circuit, es la afición que más me apoya y tengo ganas de regalar un gran espectáculo a todos los aficionados·. Fruto de este cariño por València, ya participó en la gala de los 25 años de historia del Circuit, el año pasado.

El de Mazarrón fue, junto a Álex Márquez, uno de los pilotos más buscados por los aficionados, en ausencia del gran referente del Mundial, el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez, a quien se le espera ya de visita durante los entrenamientos, para participar también el domingo en la gala de la FIM que se celebrará por primera vez en Cheste. Sus seguidores se dejaron ver, con cientos de gorras rojas con el ‘93’ e incluso con alguna pancarta en la que le deseaban una pronta recuperación.

Trabajo en los boxes

En ausencia del de Cervera y de otro gran ídolo de masas como era Valentino Rossi años atrás, los aficionados se repartían más que nunca entre toda la recta, esperando a los pilotos y viendo, de paso, cómo trabajaban los mecánicos con las motos en cada uno de los boxes.

Sin duda fue una tarde de reencuentro de MotoGP con la afición de Cheste, que conforme se hacía de noche, contemplaba con sorpresa cómo se ha instalado una noria junto al Circuit, desde la que se podrá ver por momentos los entrenamientos e incluso la carrera del domingo. Una hora de ‘pit walk’amenizada también con la música de un DJ.

Bagnaia, feliz por volver

Aunque ha sido un año complicado para él, el doble campeón de MotoGP, Pecco Bagnaia, quiso poner la nota positiva a este final de temporada, al destacar que «es genial estar de vuelta después del desastre del año pasado, estoy muy feliz porque tengo muchos buenos recuerdos aquí. A ver si podemos luchar para estar arriba».

Entrenamientos del viernes

Tras la jornada de reencuentro de este jueves, el viernes comienza la acción en pista con los primeros entrenamientos libres y prácticas de las tres categorías. Las motos rodarán en el Circuit desde las 9:00, ya con la presencia de aficionados en las gradas.