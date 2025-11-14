Las primeras prácticas del GP de Cheste vaticinan un fin de semana frenético

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana ya ha arrancado y los pilotos han comenzado a mostrar sus cartas. El Circuit Ricardo Tormo ha inaugurado con las primeras tandas oficiales su '25+1 aniversario' y ha promovido algunas iniciativas como la venta de un casco solidario para ayudar a los afectados por la dana que impidió la celebración del GP el año pasado.

El mundial de Moto2 sigue en juego y las sesiones del viernes le dan a Manuel González esperanza para realizar la hazaña de recortar 24 puntos a Moreira y ganar el campeonato. En Moto3, el valenciano Ángel Piqueras busca asegurarse el subcampeonato frente a Máximo Quiles, que ha sido ligeramente superior durante la jornada.

La noria desde la que se puede ver el GP de Cheste / Francisco Calabuig

Pedro Acosta, el más rápido del viernes

Las miradas en la categoría reina estaban puestas en Jorge Martín, que ha vuelto ha rodar tras el calvario que ha vivido durante todo el 2025. El dorsal número '1' se ha visto de nuevo -y por última vez- en una pista, esta vez en Cheste, siendo la gran noticia del fin de semana.

La primera sesión ha sido sorprendentemente dominada por las Aprilia, aunque el mejor tiempo lo ha marcado la Yamaha de Jack Miller. En la segunda práctica, rápidamente se han pulverizado los registros anteriores.

Pedro Acosta consiguió el mejor tiempo del viernes con un 1:29.240. Álex Márquez se quedó a poco más de dos décimas probando nuevas piezas de la fábrica de Ducatti, mientras que Bagnaia peleará en la 'Q1' por un puesto en la lucha por la pole.

El mundial de Moto2, al rojo vivo

Las primeras vueltas de la segunda categoría han aumentado, más si cabe, la emoción en la pelea por el título. El brasileño Diego Moreira y el madrileño Manuel González han tenido el primer duelo del fin de semana y ha resultado en favor del español.

Diez grandes premios más tarde, Moreira tendrá que pasar por la 'Q1' -al igual que Arón Canet- al acabar 19º en la práctica de la tarde. Mientras, Manuel González ha conseguido buenos resultados en las primeras sesiones con un segundo puesto en la primera y quedando décimo en la segunda.

Los resultados de los valencianos en casa

El piloto más destacado ha sido Dani Holgado en Moto2. El alicantino ha superado hasta en dos ocasiones el mejor registro de todos los tiempos en la pista con un tiempo récord de 1:32.408 minutos. Aún así, el sentimiento ha sido agridulce al no poder acabar la segunda ronda tras una salida de pista muy leve pero que le impidió terminar.

Arón Canet, que está en la pelea por el bronce de la segunda categoría, no ha podido clasificarse directamente a la 'Q2', por lo que tendrá un reto duro en las sesiones del sábado. El valenciano ha terminado a 4.7 décimas del primer tiempo y ha firmado un 16º lugar, lo que le obligará a darlo todo en la 'Q1' para poder aspirar a la pole.

Piqueras, cauto ante su afición en las primeras 'FP'

El mundial de Moto3 ya está en manos de Jose Antonio Rueda, pero Ángel Piqueras tiene en su mano la posibilidad de ganar la plata ante su gente. Ocho puntos de ventaja tiene sobre Máximo Quiles, que cierra el podio español al completo de la categoría.

El valenciano se ha visto ligeramente superado durante las sesiones del viernes por el murciano. Aún así, ninguno de los dos ha brillado en exceso sobre el resto en las prácticas. En las siguientes tandas se podrá vaticinar realmente un futuro en la clasificación con la 'qualy', que dará la parrilla definitiva para la pelea por los puntos.