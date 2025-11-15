Los famosos no se han querido perder la vuelta a Cheste de MotoGP

Desde primera hora de la mañana, miles de moteros se han concentrado en Cheste para vivir el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que ha vuelto tras la dana en una edición muy especial, en la que el Circuit Ricardo Tormo vive, ahora sí, su 25 aniversario. Esta efeméride debería haberse celebrado en 2024, cuando la competición tuvo que trasladarse a Montmeló (Barcelona) por las consecuencias de la barrancada. Así que, esta vuelta, ha sido esperada doblemente por la afición.

El sábado ha arrancado por todo lo alto. Daniel Muñoz ha establecido la mejor marca del trazado en Moto2 en la FP2, en MotoGP ha sido Marco Bezzecchiquien ha marcado el nuevo récrod del circuito para hacerse con la última pole de la temporada.

Quienes también han recibido esta vuelta con gran entusiasmo y han presenciado las primeras carreras son las personalidades y deportistas de este país, que han aprovechado la cita para viajar hasta la Hoya de Buñol y disfrutar del evento deportivo. Entre los rostros más conocidos se han dejado ver Ana Peleteiro, Fonsi Nieto, Lola Lolita, Gemma Pinto o los futbolistas Carlos Romero y Pablo Martínez. Parte de ellos, no han perdido la oportunidad para hablar con Marc Márquez, una de las grandes estrellas del motor.