Miles de moteros toman Cheste para vivir un GP histórico

Miles de moteros tomarán Cheste desde hoy para disfrutar de un Gran Premio histórico, tras dos años sin poderse celebrar la gran fiesta del motor de la Comunitat Valenciana. La afición quiere desquitarse y vivir la pasión por el motociclismo en el Circuit Ricardo Tormo. Se aprecian más ganas que nunca, como se pudo percibir tanto el jueves como este viernes mismo, por disfrutar de las carreras, y de todo lo que comportan: fiestas y eventos musicales, sesiones con DJ, actividades gastronómicas y mucha diversión. No en vano, este viernes hasta 20.000 personas acudieron al Circuit.

Hoy sábado, y sobre todo, mañana domingo, son los grandes días. Desde las 8,40 horas, arrancan esta mañana los entrenamientos libres en Moto3 y Moto2. Y donde ya se van a poder ver las estrategias y el nivel competitivo de los pilotos, será en las clasificaciones de MotoGP que se disputarán desde las 10,50 horas a las 11,30, en sendas tandas. Durante toda la jornada matinal habrá ensayos importantes, cerrándose las clasificaciones para Moto2 desde las 13,45 horas a las 14,25.

Mientras tanto, todos los moteros y los aficionados que quieren disfrutar del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana 2025 llenarán hoy y mañana el circuito, así como Cheste pueblo. Las gradas del recinto deportivo ya mostraron este viernes un gran ambiente pero hoy y mañana pondrán el lleno hasta la bandera. El domingo, además, en las zonas VIP,s se verán caras de famosos como empresarios, modelos, actrices, futbolistas, deportistas e incluso la nobleza, llegada de todos los puntos de España y de todo el universo del motor. Mientras, la DGT y el resto de administraciones competentes, recomiendan acercarse a las carreras con tres medios de transporte: moto, tren y bus. El coche es el menos aconsejable para evitar embotellamientos en los accesos y en el pueblo. Es preferible optar por el taxi o enlazar con los buses lanzadera. Si se coge el automóvil, en particular,y para evitar aglomeraciones, en todos los casos, es recomendable madrugar. Mañana, especialmente, para llegar con tiempo al circuito; y acomodarse en la localidad que nos haya tocado.

Rutas de acceso y recomendaciones de medios de transporte / Levante-EMV

2.000 agentes de la Guardia Civil

Cerca de 2.000 efectivos de la Guardia Civil, integrados por guardia civiles de diversas especialidades, van a velar por «la seguridad de uno de los principales eventos deportivos la Comunitat Valenciana». Así, lo anunció este viernes la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé, que presentó el operativo junto al general jefe de la 6ª Zona José Antonio Fernández de Luz.

'Tiburón' Acosta ejerce de líder con autoridad El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) ha ejercido de líder con autoridad en la práctica oficial para las clasificaciones del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, disputadas en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Acosta marcó un mejor tiempo de 1:29.240, con apenas 53 milésimas de segundo sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y ya 185 milésimas de segundo respecto al también italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24). Bezzecchi fue el primer líder de la práctica oficial, con una cuarta vuelta en la que paró el cronómetro en 1:30.126, con apenas 60 milésimas de segundo de ventaja sobre Pedro Acosta (KTM RC 16), y menos de dos décimas respecto al trío formado por Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Honda RC 213 V). Y no tardó en volver a ser protagonista Bezzecchi, pero en esta ocasión al irse por los suelos en la curva cuatro, sin poder regresar sobre su moto a talleres, como también acabó por los suelos otros de los pilotos de Aprilia, el japonés Ai Ogura, en su caso en la curva tres.

Programa Oficial

GP DE LA C.VALENCIANA: Horarios

Sábado 15 de diciembre

8,40-9,10 h. Entren. libre Moto3

9,25 -9,55 h. Entren. libre Moto2

10,10-10,40 h. Entrenamiento libre MotoGP

10,50-11,05 h. Clasificación 1 MotoGP

11,15 -11,30 h. Clasificación 2 MotoGP

11,45-12,15 h. HeroWalk Moto2 y Moto3

12,50-13,05 h. Clasificación 1 Moto3

13,15 a 13,30 h. Clasificación 2 Moto3

13,45-14 h. Clasificación 1 Moto2

14,10 -14,25 h. Clasificación 2 Moto2

15 h. Carrera Sprint Tissot

15.45 h. Pódium sprint Tissot en el escenario.

16.30-17.45 h. Fan Q6A.

Domingo 16 de diciembre

8,40-9,50 h. Calentamiento Moto2, Moto3, MotoGP

10 h. Rider Fan Parade.

10,20 h. Hero Walk MotoGP

11-11,45 h. Carrera Moto3

12,15-13 h. Carrera Moto2

13,51 h. Opening Ceremony

14-15,15 h. Carrera de MotoGP

14,40-15,30 h. Invasión de pista para celebrar el pódium Moto GP

16-19,30 h.

FIM MOTOGP AWARDS

Circuit Ricardo Tormo

16-17 h. Inicio de las actividades en el escenario . DJ Mario

17,30 -18,30 h. Llegada de los pilotos y de los invitados a la alfombra roja.

18,30 -19,30 h. Gala de entrega de premios.