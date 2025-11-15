El ‘tiburón’ Acosta ya muerde y Holgado vuela en Moto2

Tras el parón del año pasado por la dana y el cambio a Montmeló, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana regresa a casa y lo hace con una nutrida representación de pilotos valencianos, ya que a los seis fijos del Mundial se le han sumado en esta ocasión Sergio García (Kalex) y Héctor Garzó (NTS) a través de ‘wild cards’ y Adrián Cruces, en sustitución de Noah Dettwiler en el CIP Green Power de Moto3.

Con ellos, serán hasta siete los pilotos de casa en la categoría intermedia del Mundial, en la que están también Iván Ortolá (Boscoscuro), Jorge Navarro (Forward), Álex Escrig (Forward), Dani Holgado (Kalex) y Arón Canet (Kalex). Todo un récord sin precedentes para el motociclismo valenciano.

El mayor reto, sin embargo, lo tendrá Ángel Piqueras en Moto3, ya que defenderá los ocho puntos de renta que tiene sobre Máximo Quiles (Aspar Team) en la lucha por el subcampeonato del mundo. Y todo en una carrera en la que, como ocurre en MotoGP con la ausencia de Marc Márquez, no estará el campeón del Mundial, José Antonio Rueda que sigue recuperándose de su lesión.

Piqueras marcó el noveno mejor tiempo de los entrenamientos libres, justo por detrás de Quiles en una jornada liderada por David Almansa. El otro piloto valenciano en la categoría, Adrián Cruces, marcó el undécimo mejor tiempo (1:38.346), a poco más de un segundo del mejor registro del día.

Holgado, el mejor en Moto2

En Moto2, el valenciano Daniel Holgado logró marcar el mejor crono, al parar el tiempo en 1:32.408, por delante de Jake Dixon y de Manuel Muñoz. Y ello a pesar de que, tras conseguir la vuelta rápida, no tardó en acabar por los suelos al entrar demasiado colado en la curva dos del trazado y, aunque intentó controlar la moto, acabó sobre la grava de esa escapatoria. El del CFMoto Inde Aspar Team llega sexto al final de una temporada en la que ha sumado dos victorias y otros dos podios, aunque el mejor valenciano del campeonato es Arón Canet, cuarto y aún con opciones de ser tercero, al estar solo a 6 puntos de su compañero de equipo en Fantic Racing, Barry Baltus.

El de Corbera no pudo pasar este viernes de la 16ª plaza, mientras que su rival marcó el octavo mejor tiempo, solo una décima de segundo por delante. El también valenciano Álex Escrig terminó quinto una jornada en la que marcó el mejor tiempo en la primera sesión, sorprendiendo a todos los favoritos después de ver también cómo Jorge Navarro se iba al suelo para acabar el 22º. Sergio García, que también sufrió una caída, fue undécimo, Iván Ortolá 13º y Héctor Garzó, 27º.

En la lucha por el último título que queda en juego, el español Manuel González marcó el décimo mejor tiempo, mientras que el brasileño Diogo Moreira, con todo a su favor al tener 24 puntos de ventaja con solo 25 en juego, prefirió no forzar para evitar sustos en un Mundial que tiene casi en el bolsillo. En la categoría reina, ‘Tiburón’ Acosta marcó un mejor tiempo de 1:29.240, con apenas 53 milésimas de segundo sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y ya 185 milésimas de segundo respecto a su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Bezzecchi fue el primer líder de la práctica oficial, con una cuarta vuelta en la que paró el cronómetro en 1:30.126, apenas 60 milésimas de segundo sobre Acosta, y menos de dos décimas respecto al trío formado por Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Honda RC 213 V). Acosta fue el primero en romper la barrera de los 30 segundos al rodar en 1:29.790, y el francés Fabio Quartararo el primero en tener problemas con el motor de su Yamaha YZR M 1, cuando era sexto en la tabla, lo que además le obligó a cambiarse de mono de cuero al perder algún tipo de fluido su moto. Luego se pudo comprobar que uno de los manguitos bajo el depósito de combustible se encontraba dañado y de ahí el humo blanco que salió de la moto del campeón del mundo francés de MotoGP en 2021, que pudo continuar la sesión con su segunda moto y al poco de regresar a pista ya estaba en la cuarta posición, que fue la décima finalmente. El ‘Tiburón’ del Puerto de Mazarrón continuó su progresión ascendente y en el vigésimo giro volvió a bajar el mejor tiempo de la práctica oficial para situarlo en 1:29.240, un registro que ya ninguno de sus rivales pudo batir en el resto de la sesión. Con Acosta líder y Bezzecchi en la segunda posición, el tercer puesto fue para Morbidelli, por delante de Álex Márquez, Ai Ogura, Jack Miller, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Joan Mir y Fabio Quartararo en las posiciones con derecho a pasar directamente a la segunda clasificación.

El bello gesto de Fernández

Por último, hay que destacar el bonito gesto de Raúl Fernández, quien está haciendo un pequeño homenaje a las víctimas de la dana . El piloto madrileño luce durante todo el fin de semana un casco decorado para la ocasión. En él figura la Real Senyera valenciana manchada de barro, junto a unos azulejos de cerámica en los que está escrito ‘València’ y decorados con motivos valencianos.