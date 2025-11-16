Doblete valenciano en la fiesta brasileña en Cheste

Diogo Moreira ya es campeón del mundo. El brasileño llegaba a Cheste con 24 puntos de ventaja sobre el español Manu González y aunque estuvo siempre lejos de posiciones de podio en una carrera en la que no arriesgó el exceso, pudo celebrar su título antes incluso de acabar la carrera, tras ver cómo su rival se retiraba a boxes a falta de cuatro vueltas con un problema en el neumático trasero.

El brasileño hizo historia al lograr el primer título de campeón del mundo para su país tras una temporada en constante progresión y cuya remontada le ha permitido conseguir su anhelado deseo.

Antes que él, Álex Barros fue el principal referente brasileño en el mundial de motociclismo, en el que llegó a ser piloto de la categoría reina, por entonces los 500 c.c., aunque también disputó la de MotoGP, con sendos cuartos puestos en cinco temporadas, de las diecisiete temporadas que disputó y en las que logró un total de siete victorias.

La celebración tuvo un marcado carácter brasileño, con el piloto bailando junto a cuatro amigos, con las camisetas de la selección brasileña de fútbol, con los nombres de Pelé, Neymar, Ronaldinho y Rivaldo, todo ellos con el número 10 a la espalda. El propio Barros le esperaba después en el podio para feliciarle.

Doblete valenciano

Por su parte, el español Izan Guevara (Boscoscuro) logró su primera victoria de la categoría al vencer el Gran Premio de la Comunitat Valencianade Moto2, en el que los valencianos Daniel Holgado e Iván Ortolá subieron también al podio como segundo y tercero respectivamente, después de que el primero de ellos lideraba los tiempos en los entrenamientos del viernes y del sábado.

Sanción y Caídas

Menos suerte tuvo un Arón Canet que vio cómo se le escapaba la tercera posición al ser sancionado con una doble long lap tras la caída de su rival Baltus, en una jornada en la que los también valencianos Sergio García Dols y Héctor Garzó se fueron al suelo.