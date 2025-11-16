El italiano Marco Bezzecchi gana la carrera de MotoGP en Cheste

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado, con autoridad, su segunda victoria consecutiva y la tercera del año, al ganar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Bezzecchi dominó desde la primera hasta la última vuelta una carrera en la que le acompañaron en el podio el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25).

Ya antes de comenzar la misma, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) sabía que tendría que cumplir con una doble 'vuelta larga' de sanción por haber tirado a su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, motivo por el que durante el 'warm up' se esforzó en poner 'goma' en la zona de la penalización, al estar ésta muy sucia.

Como Martín, el también español Joan Mir (Honda RC 213 V) tenía que cumplir con una 'vuelta larga' de penalización por haber provocado durante la carrera 'sprint' del sábado la caída de su compañero de equipo, el italiano Luca Marini.

Ya con el semáforo rojo encendido, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position', se esforzó para no ceder ninguna posición como sucedió en la salida de la carrera 'sprint', en la que falló su dispositivo delantero en las dos primeras curvas, y ello propició que fuese superado por varios rivales, sin opción de recuperar terreno durante la prueba.

Pero ya hubo un primer incidente antes de salir con el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), que se tocó en la salida con el español Aleix Espargaró (Honda RC 213 V) y acabó por los suelos, lo que le obligó en primera instancia a salir desde la calle de talleres y, poco después, a retirarse.

Sanción

Esta vez no falló Bezzecchi en la salida, que partió como una exhalación para negociar primero la curva de final de recta y, ya en la quinta curva, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) se cayó al irse largo el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y tocar al transalpino. Zarco fue sancionado casi de inmediato con una 'vuelta larga' por esa acción, que dejó fuera de carrera al doble campeón del mundo italiano.

En cabeza de carrera, Marco Bezzecchi comenzó a marcar su propio ritmo, llevándose tras su estela a Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP25), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25).

Joan Mir cumplió con su sanción rápidamente y pasó de la séptima posición a la decimoquinta, en tanto que Martín se vio en la última plaza.

Con Bezzecchi como sólido líder, por detrás de él sorprendió Raúl Fernández a Pedro Acosta para arrebatar el tercer puesto y ponerse tras la estela del italiano y Alex Márquez.

La siguiente baja, en la curva uno, al principio de la séptima vuelta, fue la del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos al perder el tren delantero de su moto.

Bezzecchi continuó firme en cabeza de carrera en la novena vuelta, ya con un trío claro al frente de la misma, que contaba ya con casi cuatro segundos de ventaja sobre el cuarto clasificado, Pedro Acosta.

Bezzecchi con distancia

Poco a poco Marco Bezzecchi se fue distanciando de sus perseguidores para lograr 1.4 segundos sobre ellos, aunque Raúl Fernández, al ver que Alex Márquez cedía terreno, lo superó en la vuelta once para intentar volver a 'engancharse' al italiano.

Por detrás, Pedro Acosta y Fabio di Giannantonio comenzaron a recuperar terreno sobre un Alex Márquez que parecía pasar por ciertos apuros para mantener el ritmo.

Pasado el ecuador de la carrera, prevista a 27 vueltas, Joan Mir había recuperado seis posiciones y era undécimo, pegado al rebufo del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16). Jorge Martín no pudo aguantar el esfuerzo y, para no forzar tras regresar de su lesión, decidió abandonar en la decimosexta vuelta, mientras se despedía saludando a los aficionados que llenaron por completo el trazado valenciano.

Raúl Fernández pudo enjugar con el paso de las vueltas la ventaja de Bezzecchi para ponerse a siete décimas en la vuelta diecisiete, en la que Acosta también había recortado distancia con Alex Márquez en la pelea por la tercera posición. Fue tres vueltas más tarde, en la vigésima, cuando Acosta buscó el hueco para superar a Márquez, lo que hizo en la curva cuatro, y no acabaron ahí los problemas para el subcampeón del mundo, al que se 'pegó' el italiano Di Giannantonio.

'Diggia' logró en el siguiente giro, el veintiuno, adelantarlo en el mismo punto que lo había hecho Acosta, dejando en evidencia que a Alex Márquez le lastraba algún tipo de problema técnico.

Por delante, Raúl Fernández apenas pudo 'arañar' una décima de segundo a Marco Bezzecchi, que parecía rodar firme hacia su tercera victoria de la temporada cuando Maverick Viñales (KTM RC 16), otro de los lesionados que regresaba, optó por retirarse y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se iba por los suelos en la curva seis.

A menos de dos vueltas para el final, Fabio di Giannantonio adelantó a Pedro Acosta en la curva cuatro para ponerse tercero, en tanto que Bezzecchi aguantaba la presión de Fernández y Aleix Espargaró se retiraba.

Al final, Marco Bezzecchi sentenció su tercera victoria de la temporada por delante de un Raúl Fernández que intentó darle 'caza' hasta el último momento, y con 'Diggia' tercero.

La cuarta plaza fue para Pedro Acosta, seguido de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Alex Márquez, el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) -quien con la séptima posición consigue dejar sin concesiones a Honda para 2026-, el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) cerrando las diez primeras posiciones.