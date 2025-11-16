GP COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP se despide de Cheste con más de 200.000 aficionados en tres días
El Circuit Ricardo Tormo pone la guinda a un Mundial de MotoGP de récord con más de 3,6 millones de espectadores en total
El domingo se llegó a 93.972 personas, un lleno absoluto tras agotarse las entradas el pasado verano
Más de la mitad de los asistentes tenían la entrada guardada desde el año pasado tras el cambio de circuito por la dana
Jorge Valero
La traca final tras el podio de MotoGP y la clásica invasión de pista echaron el cierre a un Gran Premio de la Comunitat Valenciana que regresaba a Cheste dos años después y que demostró las ganas que había de volver a disfrutar del Mundial de moticiclismo en el Circuit Ricardo Tormo.
Tal es así que el lleno en la jornada del domingo fue absoluto, con 93.972 espectadores en las gradas del Circuit, que se suman a los 86.010 del sábado y a los 25.337 del viernes, con un total de 205.319 personas a lo largo de todo el fin de semana.
Unas cifras que superan las de la última edición de 2023, en la que se llegó hasta algo más de 192.000 aficionados durante el fin de semana.
Récord del Mundial
Estos registros ayudan a romper el récord de asistencia a lo largo de un Mundial, al alcanzar más de 3,6 millones de espectadores en la suma de los 22 grandes premios del campeonato.
Tests de pretemporada
Además de cerrar el 2025 de MotoGP, el Circuit Ricardo Tormo abre la temporada 2026 con los test oficiales que se celebrarán el martes 18 de noviembre. Todavía quedan entradas a la venta para el público con un precio de cinco euros a través de la web del Circuit.
