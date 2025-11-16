Piqueras y Holgado, en una gala con locura por los Márquez

El GP MOTUL de la Comunitat Valenciana de MotoGP puso la guinda al fin de semana en Cheste con la celebración de la habitual gala del campeonato, que por primera vez se celebró en las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Cientos de aficionados esperaron unas horas tras la conclusion de la última carrera para poder asistir a la misma y ver de cerca a los mejores pilotos de la temporada en las tres categorías, entre ellos, los valencianos Ángel Piqueras y Daniel Holgado.

El de Ayora y el de San Vicente del Raspeig fueron de los más aplaudidos cuando subieron a recoger sus respectivas medallas, al igual que que un Fermín Aldeguer que fue el mejor 'rookie' de la categoria reina y que contaba con muchos de sus seguidores que han estado ocupando un sector de la grada con el color amarillo y el dorsal 54.

Ángel Piqueras saluda con la medalla de subcampeón de Moto 3 / F. CALABUIG

Eso sí, las grandes estrellas de la ceremonia fueron los hermanos Márquez, sobre todo, un Marc que protagonizó varios emotivos vídeos en los que se repasó las dificultades que ha atravesado en los ultimos años con las lesiones hasta ser campeón del mundo de nuevo este año. El de Ducati Lenovo Team recogió de manos de Carmelo Ezpeleta el trofeo de campeón de MotoGP en un bonito momento en el que quiso hacer partícipe a su padre, a su madre y a su hermano Álex al subir al escenario para vivir juntos ese momento. Más aún con un Álex que lo hacia en calidad de subcampeón del mundo.

Durante el acto al que asistieron numerosas personalidades del motor, se emitieron varios vídeos recopilatorios de la temporada de MotoGP en algunos de los cuales salía por momentos Valentino Rossi, lo que levantó numerosos abucheos entre los cientos de asistentes incondicionales de Marc Márquez, que han hecho del Circuit Ricardo Tormo una marea roja pese a que no ha podido competir por lesión.

Familia aficionada a Marc Márquez / Francisco Calabuig

Hora y media después del inicio de la gala, la sorpresa llegó con la actuación Daddy Yankee mientras instantes después de que se retiraran las tres motos de los campeones (Ducati de Marc, Kalex de Moreira y la KTM de Rueda), que estuvieron expuestas en la gala.

La actividad de MotoGP no cesa todavía en Cheste, ya que este martes se celebrará el típico test de fin de temporada en el Circuit antes de marcharse de vacaciones para ir apuntalando las motos de 2026. La jornada será accesible para el público que podrá asistir a esta sesión por un precio de cinco euros. Unos entrenamientos en los que no estará Marc Márquez, que ya no se subirá a la Ducati hasta el año que viene.