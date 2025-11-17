El Valencia CF vuelve a dar beneficios pese a rozar el descenso a Segunda

El Valencia CF ha publicado este lunes 17 de noviembre las cuentas anuales del ejercicio 2024-25, que ya están a la disposición de los accionistas y que se presentarán el próximo 17 de diciembre en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Centro de Eventos de Fira Valencia.

Del análisis de los datos que ofrece la Sociedad Anónima Deportiva hay que concluir dos titulares principales: el Valencia CF vuelve a dar beneficios por segunda temporada consecutiva -en concreto, 2.2 millones de euros- y la crisis deportiva del club que obligó a destituir al entrenador de la temporada pasada Rubén Baraja y que tuvo al equipo en zona de descenso, ya ha provocado una reducción de la cifra de negocio de cerca de 3 millones de euros, porque la mala clasificación deportiva deja en caja menos ingresos televisivos para el Valencia CF. Se prevé que Kiat Lim, presidente del máximo accioanista Peter LIm, presida esta junta de accionistas.

En un comunicado, el club informa textualmente:

"Se ha obtenido en el ejercicio un resultado positivo antes de impuestos de 2,2 millones de euros consolidando la senda de beneficios que se obtuvieron en el ejercicio anterior.

Las cuentas presentan un resultado de explotación positivo de 23,8 millones de euros . Esta cifra incrementa en 7,8 millones de euros la del ejercicio anterior: 16 millones de euros.

. Esta cifra incrementa en 7,8 millones de euros la del ejercicio anterior: 16 millones de euros. Ha habido una pequeña disminución en los ingresos de la cifra de negocio (103,7 millones de euros frente a los 106,9 millones de euros del ejercicio anterior) debido principalmente a la reducción de los ingresos por derechos televisivos por la clasificación deportiva de las últimas temporadas, así como el reparto por el acuerdo de CVC para esta temporada 24-25."

Asimismo, la destitución citada de Baraja y su cuerpo técnico, además de la contratación de Carlos Coberán han supuesto una merma económica para el Valencia CF; y los costes de cubrir lesiones de larga duración también están teniendo un efecto negativo en las cuentas. Dice el club:

"Los gastos de explotación ordinarios sin contar amortizaciones han ascendido a 114,5 millones de euros. Se ha producido un incremento de dichos gastos respecto al ejercicio anterior motivado principalmente por el aumento del coste de la plantilla deportiva, en el que han influido factores como la destitución del anterior cuerpo técnico del primer equipo y el coste para cubrir lesiones de larga duración".

Se reducirán de 7 a 6 los consejeros del Valencia CF

Por otro lado, en la Junta de Accionistas, se van a tratar y a aprobar 4 puntos principales: las cuentas anuales y el resultado correspondiente al ejercicio 2024/ 2025; se va cambiar el articulo número 14 de los Estatutos Sociales del Valencia CF SAD para poder reducir de 7 a 6 los miembros del consejo de administración y se va a ratificar a Ernst & Young como auditora principal e independiente del club.

Esto dice textualmente la nota de convocatoria de la Junta de Accionistas:

"(1) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión, de la Sociedad y del grupo consolidado, que incluye el estado de información no financiera consolidado, correspondientes al ejercicio 2024/2025, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

(2) Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

(3) Reducción del número de Consejeros de siete a seis. Reelección de Consejeros.

(4) Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2025/2026. "