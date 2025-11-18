Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

Alcaraz sufre un edema en el isquiotibial y no jugará la Copa Davis

El tenista murciano no podrá competir con el combinado español

Carlos Alcaraz, en las Finales ATP.

Carlos Alcaraz, en las Finales ATP. / LAP

Alguer Tulleuda Bonifacio

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha confirmado este martes que será baja para la Copa Davis con España. El deportista de El Palmar, que venía de disputar estos días las ATP Finals en Turín, ha comunicado que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica es no competir. El combinado español pierde a su máximo representante a las puertas de la competición.

