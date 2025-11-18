El Valencia CF fía su supervivencia a los ingresos del Nou Mestalla

El Valencia CF publicó ayer lunes 17 de noviembre las cuentas anuales del ejercicio 2024-25, que ya están a la disposición de los accionistas y que se presentarán el próximo 17 de diciembre en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Centro de Eventos de Fira Valencia, en una convocatoria fijada para las 10 horas de la mañana. Los accionistas con un solo título, podrán participar en la Junta de Accionistas, también de forma telemática, aunque para conseguir las cuentas, la memoria de resultados y la documentación, deben acudir a la sede del club para que se la entreguen.

Del análisis de los datos que ofrece la Sociedad Anónima Deportiva hay que concluir tres titulares principales: el Valencia CF vuelve a dar beneficios por segunda temporada consecutiva -en concreto, 2.2 millones de euros antes de impuestos- y que la crisis deportiva del club que obligó a destituir al entrenador de la temporada pasada Rubén Baraja y que tuvo al equipo en zona de descenso, ya ha provocado una reducción de la cifra de negocio de cerca de 3 millones de euros, porque la mala clasificación deportiva, que casi lleva a descender al equipo hasta en dos ocasiones deja en caja menos ingresos televisivos para el Valencia CF. En tercer lugar, el club fía su futuro económico y deportivo a terminar el Nou Mestalla, gracias al préstamo de Goldman Sachs y a medio plazo confía en la explotación del nuevo coliseo para multiplicar sus ingresos.

Se prevé que Kiat Lim, presidente del club e hijo del máximo accioanista Peter Lim, esté presente en esta junta de accionistas, aunque este extremo no ha sido confirmado por el club. En la 2023-2024, los 2 millones de beneficios se tradujeron después de impuestos en 168.000 euros. Este año, el beneficio neto absoluto será de 496.000 euros en la campaña 2024-25.

En un comunicado, el club informó ayer textualmente: "Se ha obtenido en el ejercicio un resultado positivo antes de impuestos de 2,2 millones de euros consolidando la senda de beneficios que se obtuvieron en el ejercicio anterior. Las cuentas presentan un resultado de explotación positivo de 23,8 millones de euros. Esta cifra incrementa en 7,8 millones de euros la del ejercicio anterior: 16 millones de euros". Por todo ello, "ha habido una pequeña disminución en los ingresos de la cifra de negocio (103,7 millones de euros frente a los 106,9 millones de euros del ejercicio anterior) debido principalmente a la reducción de los ingresos por derechos televisivos por la clasificación deportiva de las últimas temporadas, así como el reparto por el acuerdo de CVC para esta temporada 24-25."

Asimismo, la destitución de Baraja y su cuerpo técnico, además de la contratación de Carlos Coberán han supuesto una merma económica para el Valencia CF; y los costes de cubrir lesiones de larga duración también están teniendo un efecto negativo en las cuentas. Dice el club que los gastos de explotación ordinarios sin contar amortizaciones "han ascendido a 114,5 millones de euros. Se ha producido un incremento de dichos gastos respecto al ejercicio anterior motivado principalmente por el aumento del coste de la plantilla deportiva, en el que han influido factores como la destitución del anterior cuerpo técnico del primer equipo y el coste para cubrir lesiones de larga duración".

Presupuesto para la temporada 2025-2026

Además, el Valencia CF prevé un presupuesto de 102,173 millones de euros para la temporada en curso, la 2025-2026, en la que el club prevé aumentar el gasto en la plantilla en 5,2 millones de euros, aproximamente. Así, se pasaría de los 81,062 millones de 2024-25, entre el coste de la plantilla, 70,7 millones y 10,354, en amortizaciones por adquisición de futbolistas; a 86,295 millones, donde 74,250 millones son para sueldos y 12,037 para amortización de derechos de jugadores.

Lim renueva el préstamo y cobrará a partir de 2026

Asimismo, el análisis de la cuentas de la SAD presidida por Kiat Lim y propiedad de Peter Lim revela que el máximo accionista ha renovado el préstamo de 35 millones que aportó al club el 22 de diciembre de 2022. Ahora, la sociedad anónima ha renovado el préstamo con el empresario singapurense de modo que el magnate empezará a cobrarlo en 2026 con intereses. Así, el 70% de ese dinero lo percibirán en tres retornos mensuales en diciembre de 2026, de 2027 y de 2028. El 30 por ciento restante, lo cobraría Lim, el 1 de julio de 2029, como fecha máxima. A cambio, de prorrogar este crédito, a cambio de 'la novación del préstamo", Peter Lim tiene una garantía de 5 millones por las ventas y transferencias de los futbolistas de la plantilla.

26,5 millones pagados a FCC por la reactivación de las obras

La reactivación de las obras del Nou Mestalla, gracias a la financiación con la que cuenta el Valencia CF, se constata en el documento contable. Así, ya hay consignados 26,5 millones en pagos a la constructora FCC correspondientes a los trabajos del primer semestre de 2025. Y se contabilizan 16 millones porque se ha revertido el deterioro de las obras paralizadas desde hace 16 años y renaudadas en enero de 2025. El resultado es que el Nou Mestalla, más la expectativa de negocio en el suelo terciario del futuro estadio, vendida a Atitlan, ya está impactando de forma positiva en las cuentas del Valencia CF.

La deuda total crece en 82 millones

La deuda total del Valencia CF ha crecido en una sola temporada al pasar de 300 a 382 millones de euros. Sin embargo, este dato se expllica por la refinanciación y restructuración a largo plazo del club con la operación suscrita con Goldman Sachs. Al mismo tiempo, las previsiones de ingresos que espera hasta triplicar el club por el futuro estadio también impactan en las cuentas de forma positiva. La obtención de financiación a muy largo plazo para la construcción del Nou Mestalla, publicó ayer el Valencia CF, se ha logrado "a través de una operación de titulización de activos en la que el club utilizará parte de los ingresos futuros del nuevo estadio para el repago del préstamo al fondo de titulización constituido para estos efectos “Nou Mestalla, Fondo de Titulización”".

El servicio de esta deuda, tal como ha sido estructurada, "es asequible para el club, que podría cubrirla a toda solvencia con los ingresos que actualmente percibe del Camp de Mestalla. La previsión es que este nivel de ingresos se multiplique por tres en el Nou Mestalla, tal como avala el feasibility study realizado por CSL, brazo consultor de Legends, empresa de prestigio internacional líder en el sector", señalan las mismas fuentes. Esto es los directivos del club propiedad de Peter Lim, que toman como base las estimaciones de Legends, consideran que los recursos generados por el nuevo campo serán el triple de ingresos por venta de abonos, 'naming' del futuro patrocinador del estadio, ingresos publicitarios y posibles eventos que se desarrollen en el futuro estadio, entre otras nuevas líneas de negocio.

El fondo ha financiado la operación mediante la emisión de bonos por importe de 237 millones de euros a 28 años (tres años de carencia y a un tipo fijo del 5,82%), "cumpliendo con el objetivo que se marcó el club cuando comenzó a trabajar en esta operación de más de dos años y un contrato de crédito por 85 millones de euros a 5 años (tipo variable de Euribor +3,5%, si bien los dos primeros años, durante la construcción, el tipo queda fijado en el 5,545%)", apuntan estas fuentes.

Todo ello, ha permitido mejorar el estado económico de la sociedad, que mejora sensiblemente respecto a la anterior temporada.

El fondo de maniobra mejora y da un balón de oxígeno para fichajes

Otro elemento importante que revelan estas cuentas es que el fondo de maniobra de la sociedad deportiva se ha reducido de forma muy notable en las últimas cinco temporadas. De hecho, se ha pasado de la campaña 2020-2021 en que era de -185 millones de euros a -19,8 millones, que figuran en las cuentas de 2024-25 a fecha de 30 de junio de 2025. Esta reducción de este fondo negativo se entiende por los fuertes ajustes que ha llevado a cabo la dirección ejecutiva del Valencia CF, reduciendo sobre todo gastos en explotación y en la plantilla. El resultado es que ahora, con vistas al mercado de invierno, tiene más margen de maniobra para poder acometer fichajes siempre que cumpla el Fair Play Financiero.