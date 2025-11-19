Cheste regresa al Mundial con más de 200.000 fieles

El Gran Premio de la C. Valenciana regresó este año 2025 al calendario del Mundial tras quedar suspendido en 2024 por la devastadora dana que azotó Cheste y otras localidades, y no lo ha podido hacer de mejor manera. El Circuit Ricardo Tormo, a lo largo de todo el fin de semana, congregó a 205.319 asistentes que no quisieron perderse la gran cita de las dos ruedas, siendo uno de los ochos circuitos de los 22 totales del campeonato que han superado esa cifra de 200.000.

Esa cifra de asistencia sitúa al GP de Cheste como el séptimo de todo el Mundial con más público, superado por Le Mans (311.797), Sachsenring (256.441), Tailandia (224.634), Estrella Galicia GP (224.420), Brno (219.334) y Argentina (208.979).

En total, las 22 carreras del Mundial han congregado en los circuitos a 3,6 millones de espectadores, estableciendo en este 2025 un nuevo récord de asistencia según ha confirmado Dorna Sports.

En las últimas temporadas los registros eran de casi 3 millones de aficionados, un número que queda muy lejos comparado con la última. España se ha mantenido como el país que más carreras acoge con cuatro Grandes Premios: Circuito de Jerez (Ángel Nieto), el Motorland Aragón, el Circuit de Barcelona y el Circuit Ricardo Tormo. Según un estudio elaborado por Mabrian y The Data Appeal Company-Almawave Group, el impacto económico estimado para València por el turismo es de 35,9 millones de euros.

Nadie puede dudar que una de las principales razones del crecimiento de la asistencia a los circuitos es la vuelta al liderazgo de Marc Márquez, dominador de principio a fin del Mundial.