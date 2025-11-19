Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF

Kiat LIm, el presidente del Valencia CF tiene "un conflicto de intereses" con su padre Peter Lim, así queda reflejado en la memoria de las cuentas anuales de la sociedad anónima deportiva correspondiente al ejercicio de 2024-2025, a fecha de 30 de junio de 2025. En materia de gestión financiera del Valencia CF todo queda en casa... en Singapur, pero hasta cierto punto.

El documento que se ha hecho llegar a los accionistas del club para la próxima Junta de Accionistas del 17 de diciembre (10 horas, Feria Valencia) refleja en uno de sus apartados que el presidente del Consejo de Administración del Valencia CF, D. Wee Kiat Lim, "ha declarado conflicto de intereses en su condición de descendiente del titular real de la entidad Meriton Holdings Limited en relación a la novación de la línea de crédito de 35.000 miles de euros suscrita por la Sociedad Dominante con el Meriton Holdings Limited, por ser esta entidad prestamista bajo dichos contratos. En este sentido, se ha abstenido de cualquier participación en dicha transacción".

Tal como publicó el lunes Levante-EMV, el dueño del club valenciano ha decidido llevar a cabo la renovación del préstamo que concedió al Valencia CF el pasado mes de diciembre de 2022 por un máximo de 35 millones de euros. Ahora, según lo explicitado en las cuentas anuales y tras prorrogarse el préstamo, este dinero se lo cobrará, en un 70% del montante total y con sus intereses, en tres pagos anuales que percibirá Peter Lim en diciembre de 2026, diciembre de 2027 y diciembre de 2028.

El 30% restante, con sus intereses, lo recibirá el magnate asiático antes del 31 de julio de 2029 como fecha límite. Pues bien, en esta operación financiera, Kiat Lim "se ha abstenido" de cualquier gestión que tenga que ver con la misma. Kiat Lim, cabe recordar, fue nombrado presidente del Consejo de Administración del Valencia CF el pasado mes de marzo de este año y consejero del club en 2022. Como explican los auditores del Valencia, si Kiat Lim hubiera intervenido en esta "novación de la línea de crédito" suscrita con Meriton Holdings Limited, podría incurrir en este "conflicto de intereses" dada la condición de Kiat, "de descendiente del titular real" del citado holding, cuyo propietario no es otro que Peter Lim, su padre. Así las cosas para evitar cualquier suspicacia o posibles acciones de otros accionistas minoritarios, se ha introducido esta novedad.

Tiene "deber de abstención" en este préstamo

Según explica la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el conflicto de intereses consiste en "la colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adoptan. El conflicto de intereses determina ordinariamente el deber de abstención en la toma de decisiones, o incluso la incompatibilidad para mantener la titularidad de un determinado cargo", subraya la IGAE, que describe fielmente lo que ha hecho Kiat Lim respecto al préstamo recibido de su padre.

Esta definición del Diccionario del español jurídico de la RAE, "ilustra perfectamente los elementos de la situación que supone un conflicto de interés que es desarrollada en los diferentes ámbitos en los que se regula, normas financieras y del mercado de valores, mercantiles, de funcionamiento de la Administración Pública o de contratación pública".

Los consejeros ejecutivos han aumentado sus sueldos un 48.66%

Otro dato que llama la atención en esta memoria de las cuentas anuales del Valencia CF es que los Consejeros Ejecutivos de la sociedad han aumentado sus retribuciones, sus sueldos, hasta un 48.66%. Entre la temporada 2023-2024 y 2024-2025, han pasado de cobrar, en conjunto, 150.000 euros a 223.000. En términos absolutos, han incrementado los emolumentos en 73.000 euros. Todo ello pese a que los resultados deportivos del equipo han sido negativos ya que en las tres últimas campañas rozó el descenso a Segunda hasta dos veces.

Se reelegirán a seis consejeros del club

En la junta del próximo 17 de diciembre se procederá a reducir de 7 a 6 miembros el Consejo de Administración y se confirmará en sus cargos a los consejeros actuales y a Kiat Lim. Todos ellos son ejecutivos de la máxima confianza de Peter Lim. Por tanto, tras la junta, en el consejo seguirán como consejeros Ser Miang NG, Kim Huat Koh, Ho Chee (Raymond) Cheah, Khojama Kalimuddin y Pang Liang Ong. Wee Kiat Lim será reelegido como presidente y consejero.