La finestra de Paco Lloret: "El Valencia CF como entidad es una ficción, está al servicio de una operación inmobiliaria"

A la espera de un derbi que llega en horas bajas para los dos equipos, tanto para el Valencia como para el Levante, vuelve la Liga a mayor escala; "la historia está del lado local, pero el equipo Granota fuera de casa tiene mejores números y transmite mejores sensaciones", afirma Lloret. El Valencia solo ha ganado dos partidos, los dos con la portería a cero, y el Levante se encuentra en la misma situación. "El Valencia lo ha hecho como local, y el Levante como visitante", explica. Así inicia su videoanálisis el periodista Paco Lloret, en el que aborda la "triste realidad" de un club que se está "desintegrando" por decisión del máximo accionista.

En este diario hemos podido leer la información de cómo el hijo de Peter Lim, que representa a Meriton, máximo accionista y que ocupa el cargo de presidente, se va a inhibir en la votación por el crédito que el máximo accionista le cedió al club y que se va a cobrar con los intereses que están pactados.

"En definitiva, la farsa continúa", asevera. Tienen prevista una junta general el miércoles 17 de diciembre a las 10 de la mañana en Feria Valencia. "¿Por qué? Porque no les interesa ni escuchar a la afición, a quien le envían unas cartas llenas de reconocimiento y de amor, pero que no se traducen en actos reales".

"El Valencia como entidad es una ficción, está al servicio de una operación inmobiliaria y el equipo es la pantalla que necesitan para poder justificar todo lo demás", sentencia Lloret. Un equipo que está en la clasificación, seis años fuera de Europa, con números de descenso, con el equipo femenino en segunda división y al filial cerrando la clasificación de la segunda categoría federación. Estos son los hechos de Meriton.