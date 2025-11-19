Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla

Los trabajos para instalar los anclajes de los futuras pilastras que sustentarán la cubierta del Nou Mestalla han comenzado. Una brigada de operarios, junto a una grúa de grandes dimensiones, trabaja en colocar en el perímetro del futuro coliseo numerosos basamentos,- en las imágenes anexas de color blanco-, donde luego se falcarán las vigas y las pilastras que sustentarán la cubierta del nuevo estadio. Hasta 50 columnas principales se alzarán en este frontal y se levantarán en los anclajes que se están colocando ya.

Tal como informó recientemente el Valencia CF, "uno de los grandes valores del nuevo estadio será, precisamente, la cubierta que tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que Octopus Energy implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental", afirmaban estas fuentes oficiales.

Lo operarios, en una foto de esta mañana, trabajan en uno de los anclajes de la futura cubierta. / José Manuel López

FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso. En la ciudad de València también cuentan con la confección del Azud de l’Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Esta empresa gallega ya tiene muy avanzadas la construcción de las citadas vigas de la futura instalación. Por tanto, las obras del Nou Mestalla avanzan con un importante despliegue de medios humanos y materiales por parte de la empresa adjudicataria. El objetivo es que el Nou Mestalla sea una realidad en julio de 2027 y esto es necesario para garantizar la supervivencia económica y empresarial del propio club, ya que como informó recientemente la SAD propiedad de Peter Lim, el club espera triplicar sus ingresos con la explotación comercial del recinto. Esos ingresos a futuro, más la restructuración a largo plazo de la deuda permitirá al Valencia CF conseguir una estabilidad económica y financiera a corto y medio plazo, según revela el club en sus cuentas anuales de la temporada 2024-2025. La campaña pasada dejó medio millón de euros de superávit, tras dos ejercicios en números positivos.

Una grúa de grandes dimensiones distribuye los anclajes por el perímetro del estadio. / José Manuel López

Así será la futura cubierta del Nou Mestalla. Según anunció el Valencia CF, "la cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales".