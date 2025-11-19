Valencia CF y Levante UD presentan 'el derbi de las urgencias' en Mestalla

Los capitanes del Valencia CF y del Levante UD, José Luis Gayá y José Luis Morales; y los entrenadores de ambos equipos Carlos Corberán y Julián Calero, han presentado en el Camp de Mestalla el derbi que se disputa este viernes en el histórico coliseo de València, a las 21 horas. Será un derbi más igualado que nunca y con ambos clubes en posiciones cercanas al descenso (VCF), 10 puntos, o en descenso (LUD), con 9 puntos. Por tanto, los tres puntos son más valiosos que nunca para ambos conjuntos valencianos porque se presentan con 'urgencias' deportivas evidentes. Será el derbi número 150 entre ambos clubes.

“La respuesta de nuestra afición es una auténtica maravilla, cada semana el apoyo que tenemos y el hecho de que este viernes por la noche vaya a estar lleno el Camp de Mestalla es un plus de energía y de satisfacción. Es un orgullo representar a una afición tan grande”, ha indicado Carlos Corberán, en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club.

“Esperamos un partido complicado. El Levante UD ha empezado muy bien LaLiga y fuera de casa está sacando resultados y compitiendo en estadios importantes. Por tanto, será un encuentro complicado, muy disputado y que se decidirá por detalles. Esperemos que caiga de nuestro lado”, explicaba José Luis Gayà.

El Valencia CF nunca ha perdido en casa contra el Levante UD aunque los de Calero llegan al partido sabiendo a qué juegan y qué quieren hacer; mientras que los de Corberán, con la mejoría mostrada ante el Real Betis, quieren mostrarse, por fin, como un equipo fiable e imponerse a los 'granotas' para remontar en LaLiga.

Habrá marcha 'granota' desde Orriols a Mestalla

El Levante UD viene de estar en segunda división por ello hacía tres temporadas que no había un derbi valenciano en Primera. No hay billetes para el encuentro ya que se ha vendido todo. Además, ya se ha confirmado que la afición levantinista llegará a Mestalla en una marcha organizada desde Orriols. Levante Fans convoca a todos los aficionados granotas a desplazarse a Mestalla a pie desde el Ciutat de València. La grada de animación invita a los seguidores que darán su aliento a los jugadores dirigidos por Julián Calero en el derbi a hacer un corteo de un estadio a otro a partir de las 19 horas. Con esta marcha organizada no perderá una tradición que se ha llevado durante los años que ambos equipos se han enfrentado en Primera División.

José Luis Morales sabe de la importancia del encuentro: "Todavía el equipo y el club no han conseguido ganar en este estadio y tenemos la oportunidad de hacer historia. Es un partido en el que te olvidas de la clasificación, tres puntos contra el rival de la ciudad, y la importancia que tiene para nosotros y para ellos, harán que podamos hacer disfrutar a nuestros aficionados", ha manifestado.

Por últmo, Julián Calero declaró que es "un placer compartir este momento, y un placer tener que competir” en el viejo Mestalla para llevarse los tres puntos. Al mismo tiempo puso en valor el trabajo de Corberán en declaraciones a Deportes Cope Valencia: “Primero reconocer el grandísimo trabajo que está haciendo Corberán en el Valencia CF". "Han cambiado mucho las cosas a mejor en cuanto a estructuras y automatismos" en el equipo blanquinegro, aseveró el entrenador del Levante UD.