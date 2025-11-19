El racista del sector 5 de Mestalla en un partido de 2023: "Cháfale la cabeza como una sandía a ese sudaca de mierda"

El 23 de enero de 2023, durante el partido Valencia CF‑UD Almería, un abonado del sector 5 envió al club un segundo correo denunciando los insultos racistas de su vecino de grada, que continuaban y se intensificaban. El abonado, que en total remitió al club tres correos desde octubre de 2022 a mayo de 2023, relataba sentirse totalmente desprotegido y, al final de la temporada, tuvo que cambiar de ubicación para poder seguir acudiendo al estadio con su hijo. La misma situación que tres años después ha sido denunciada por otro aficionado y periodista de Levante-EMV ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia y que ha seguido el mismo proceso. A saber: comunicación de los hechos al Valencia CF y, en su caso, también a la Liga, sin hallar una solución.

En su correo de enero de 2023, el abonado describía con crudeza el nivel de hostilidad que soportaba: “Desgraciadamente, ayer en el partido contra el UD Almería, el individuo en cuestión no solo siguió con sus insultos racistas, sino que los aumentó traspasando todos los límites”, escribía. Entre los ejemplos documentados, destacan expresiones como “cháfale la cabeza como una sandía a ese sudaca de m…” o “mátalo a ese negro hdp”, junto a otras que calificó de 'irreproducibles' por su gravedad.

"Roja por negro"

En los audios que han sido ahora reproducidos y que acompañan a la denuncia presentada el pasado mes de octubre, figuran otros insultos como 'Vete al Bioparc', 'negro hijo puta', 'enséñale (al árbitro) amarilla por guarro y roja por negro' o 'con cuatro pateras el Villarreal ha hecho un equipo'.

El abonado relataba que en 2023, además, que otros seguidores, situados en la fila de atrás, intervinieron para llamarle la atención y advertirle que podrían denunciarlo, pero el agresor se encaró con ellos, defendiendo su derecho a decir “lo que le diera la gana”. La situación era especialmente hiriente para quienes acudían con menores de edad, incluido su propio hijo. Tres años después, el número de aficionados dispuestos a testificar es de quince personas.

Correo enviado por el abonado documentando los insultos en enero de 2023. / ED

Respuesta del Valencia CF. / ED

El denunciante recordaba al club su ubicación exacta (sector 5 descubierto, fila 11), y la proximidad del agresor, situado justo dos filas detrás de su asiento. “Vamos a Mestalla a animar al equipo y no a soportar a tipos indeseables”, concluía el correo, dejando clara su frustración ante la repetición de los insultos y la falta de respuesta efectiva del club.

Burocracia y ninguna solución

La respuesta del Valencia CF, similar a la recibida en correos anteriores, no ofreció medidas concretas para sancionar al agresor: se reiteró que se podía acudir a un vigilante o personal de seguridad, y que los hechos deberían quedar reflejados en los informes de seguridad para iniciar los trámites de sanción. Como reconoció el abonado, esta solución resultaba insuficiente y dejó a los afectados totalmente desprotegidos, hasta el punto de que al final de temporada tuvo que cambiar de ubicación para poder seguir asistiendo al estadio.

Este correo forma parte de una serie de tres comunicaciones que documentan cómo los insultos racistas del mismo abonado se produjeron de manera recurrente y sin respuesta efectiva por parte del club, a pesar de la insistencia del aficionado.

Casi tres años después, la actitud continuada del racista fue recogida en audios presentados ante la Fiscalía de Delitos de Odio, y publicados por este periódico el pasado 10 de noviembre, poniendo de relieve la inacción institucional frente a un comportamiento de odio reiterado en Mestalla.