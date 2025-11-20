La ‘Armada’ se aferra a la fuerza del grupo para ganar a Chequia

Después del varapalo que supuso la baja de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, España quiere creer en sus posibilidades con el grueso de jugadores que logró lo imposible en Marbella y desafía el favoritismo de la República Checa con la ilusión de levantar la séptima ‘Ensaladera’. La eliminatoria de cuartos de final arranca hoy, a partir de las 10 horas.

Fue una muy mala noticia para la ‘Armada’ la baja del murciano. Llegó a estar en Bolonia, se sometió a unos exámenes y tuvo que abandonar la concentración apenas unas horas después. Se quedaron cuatro jugadores. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez, los héroes de Marbella ante Dinamarca, protagonistas de la mayor remontada de la historia del país en Copa Davis; y Marcel Granollers, especialista en dobles con dos ‘Grand Slam’ bajo el brazo en el presente curso. De la oscuridad, eso sí, se pasó pronto al positivismo. «Confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana», fue el mensaje lanzado por el capitán, David Ferrer, en rueda de prensa. «Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno», apuntó. El líder absoluto de la ‘Armada’, el mismo que conoce tan bien este torneo que ganó tres veces (2008, 2009 y 2011), tiene claro que hay mimbres para poder soñar. Jaume Munar y Pablo Carreño apuntan a ser los hombres en los individuales. Balear y asturiano han visto cómo ha cambiado su rol por la baja de Alcaraz. Munar, número 36 del ránking, es ahora la mejor baza de la ‘Armada’. Carreño, número 89 que llegó como quinto hombre, es el número 2. Protagonismo repartido para ambos. Y en caso de que la eliminatoria esté igualada, el valenciano Pedro Martínez entrena con Marcel Granollers para el dobles. Granollers y Carreño son los dos únicos supervivientes de la ‘Ensaladera’ conquistada en 2019, la sexta y última. Carreño, además, llega con el ánimo por las nubes. Fue el autor del último punto en Marbella, en la fase de clasificación. El que supuso la mayor remontada de la historia del tenis español en este torneo para levantar el 0-2 en contra ante Dinamarca.

Munar, lanzado en el mejor año de su carrera, será previsiblemente el encargado de frenar a Jiri Lehecka, el número 17 del mundo. El combinado centroeuropeo cuenta con dos jugadores en el top-20 y otro en el top-35: Jakub Menskin (19) y Tomas Machac (32). «Mirando el ránking no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso. Tenemos un equipo muy bueno. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos», apuntó Carreño, contagiado por el optimismo de Ferrer. n