Omari Moore podía dejar de ser jugador extracomunitario

El Valencia Basket cuenta en la actualidad con tres jugadores que ocupan plaza de extracomunitarios: Omari Moore, Kameron Taylor y Braxton Key, una circunstancia que, según la normativa de la ACB obliga a Pedro Martínez como mínimo a descartar uno de los tres en los partidos de Liga Endesa ya que sólo se permite que jueguen dos extracomunitarios por equipo y partido.

Este ‘problema’ podría dejar de serlo para el Valencia Basket ya que Omari Moore está muy cerca de recibir el pasaporte europeo y dejar de ser extracomunitario.

El jugador natural de Estados Unidos ha sido convocado por la selección de Macedonia del Norte para las próximas ventanas FIBA internacionales que se disputan este mes de noviembre, según informó la federación del país balcánico.

Si el exterior del Valencia Basket debuta en alguno de los dos partidos que disputará Macedonia del Norte contra Azerbaiyán o contra Irlanda, sería ya oficial su doble nacionalidad estadounidense y macedonia por lo que dejaría de ser considerado extracomunitario. Así, el Valencia Basket sólo contaría con dos extracomunitarios.

El extaronja Nate Sestina, que arrastra problemas físicos, y Jacob Wylie también han sido convocados por Macedonia del Norte, aunque el reglamento solo permite la participación de uno de los naturalizados por lo que habrá que esperar para saber si finalmente Moore podrá debutar en estas Ventanas FIBA con Macedonia.

El caso de Nate Reuvers

El caso de Moore es similar al de Nate Reuvers, ya vivió la misma situación cuando debutó con la selección de Hungría el pasado año logrando así el pasaporte húngaro y por tanto la doble nacionalidad. Por ello, y desde entonces, no ocupa plaza de extracomunitario.

Moore ha podido ser convocado para las Ventanas FIBA ya que el reglamento de la Federación de Macedonia sí permite que sean convocados jugadores que estén en equipos de Euroliga, algo que no sucede en España donde no se permite convocar a jugadores que participen ni en la Euroliga ni en la NBA. De hecho, Chus Mateo, seleccionador nacional, daba esta misma semana la lista de España en la que, por tal motivo, sólo habrá un jugador ‘taronja’: Álvaro Cadenas, cedido al Peristeri griego.

Omari Moore (1,98m, Pasadena (California), 18/09/2000 se incorporó al Valencia Basket este verano tras desvincularse del South East Melbourne Phoenix de la Liga australiana.

Visita del Estrella Roja

Por otro lado, el Valencia Basket prepara el difícil compromiso que tendrá manaña viernes, 21 de noviembre, en el Roig Arena ante el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (o, lo que es lo mismo, ante el Estrella Roja). Pedro Martínez ha podido preparar con relativa tranquilidad el choque ante los serbios, ya que esta semana ‘sólo’ deben afrontar un partido de Euroliga más el de Liga ante el Girona este domingo 23. Pero no será un partido a priori plácido, pues llega el colíder con la mejor racha de la competición ((8-1 desde la llegada de Sasa Obradovic). n