Alineaciones oficiales del Valencia - Levante

El Valencia CF busca la manera de remontar posiciones en la tabla, ya que actualmente marcha cuarto por la cola con los mismo puntos que el Girona. Con uno menos se encuentra el Levante UD, que irá con todo a Mestalla para intentar sacar rédito de un equipo en crisis.

Para la cita con el Derbi, ambos equipos tienen tanto altas como bajas. En la enfermería valencianista siguen Diakhaby y Ramazani, se ha unido Cömert con gripe, mientras que el la granota se tienen que quedar Pablo Martínez y Espí. Con el resto, salvo sorpresa, se puede contar.

Julen Agirrezabala sigue siendo un fijo en la portería local para Corberán, mientras que también repetirá zaga con Gayà, Copete, Tárrega y Thierry, aunque Foulquier entra en la convocatoria. En el centro del campo se busca fortalecer la sala de máquinas con Pepelu, Guerra y Almeida; mientras que el ataque lo formarán Beltrán, Diego López y Danjuma.

Para Calero, Ryan es un fijo tras regresar recientemente de jugar con su selección. En defensa formarán Manu, Elgezabal, Moreno y Toljan. En un doble pivote se espera a Oriol Rey junto a Vencedor, dejando todo el poder para la zona ofensiva, donde Carlos Álvarez y Brugui buscarán hacer daño por las bandas mientras que los goleadores Iván Romero y sobre todo Erra Eyong se dedican a presionar alto en busca del gol.

Alineaciones del Valencia - Levante

Valencia CF: Julen; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra, Almeida; Danjuma, Diego López y Beltrán.

Levante UD: Ryan; Manu Sánchez, Elgezabal, Moreno, Toljan; Oriol Rey, Vencedor, Brugui, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.