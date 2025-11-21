La empresa cofundada por Andrés Iniesta compra la licencia del Israel

El equipo Israel-Premier Tech seguirá en 2026 ya de forma oficial en el seno del pelotón internacional, aunque definitivamente lo hará desligado totalmente del país de Oriente Medio y sin ninguna relación con su antiguo propietario, el magnate canadiense israelí Sylvan Adams, conocido en el mundo entero por su amistad con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y artífice de la invasión en Gaza.

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cofundada por Andrés Iniesta, y Stoneweg, una plataforma de inversión hispano-suiza toman las riendas de la escuadra a falta de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) dé el visto bueno a las cuentas de ambas compañías, un trámite que debería superarse sin mayores contratiempos. La denominación oficial del conjunto ciclista será la de NSN Cycling Team.

Base en Cataluña

El equipo, por lo tanto, tendrá a partir de ahora una estructura repartida entre Cataluña (donde estará la base logística), Suiza (correrán con licencia y bandera del país europeo) y Andorra, donde continuarán residiendo la mayoría de los 26 corredores que integrarán la escuadra profesional.

De hecho, todo apunta a que se mantendrá la base de Girona donde el equipo dispone de una nave en la que guardaban bicicletas, coches, furgonetas, camiones y autocares. En Barcelona, estará la dirección de NSN, importante en el capítulo de tomar decisiones y promocionar al equipo, que a partir de ahora podrá disputar el calendario internacional, léase Tour, Vuelta y Giro, sin mayores contratiempos y lejos de los incidentes que alteraron totalmente a la ronda española debido a las protestas contra el genocidio en Palestina.

Bicicletas suizas

El cambio de imagen será total puesto que desaparece cualquier vínculo del pasado; entre otras cosas, se aparta la marca Factor, el fabricante de bicis británico que colaboraba con el Israel. El año que viene la nueva escuadra irá con bicis Scott, de origen suizo, y que hasta ahora trabajaba con el equipo Q36 (Tom Pidcock) que usará bicicletas Pinarello para la próxima temporada.

El NSN Cycling Team no descarta en un futuro la entrada de un copatrocinador con una organización deportiva que moverá unas 170 personas, 26 de las cuales serán los corredores, con el eritreo Biniam Girmay al frente, uno de los mejores velocistas del mundo y el primer corredor de raza negra que ha ganado etapas en el Tour y en el Giro. Fue, además, el vencedor de la clasificación por puntos, recompensada con el jersey verde, en la ronda francesa de 2024. El ciclista eritreo ganó tres etapas en el Tour del año pasado. Esta temporada ha estado castigado por caídas y lesiones.

Todavía está en el aire el futuro del corredor canadiense Derek Gee, que se ha comprometido con el Ineos, a pesar de que tenía contrato con el Israel. Ahora podría cambiar la situación.

Del fútbol al ciclismo

NSN afirmó en un comunicado que cerraba la operación gracias al apoyo de la plataforma de inversión de origen hispano-suizo Stoneweg, fundada hace 10 años por Jaume Sabater. “Con este movimiento, el equipo se convierte en la principal apuesta para entrar al apasionante mundo del ciclismo, marcando un nuevo capítulo tanto para NSN como para el equipo. Tras varios proyectos conjuntos, NSN y Stoneweg han formalizado ahora su alianza estratégica mediante un acuerdo por el cual Stoneweg se convierte en accionista de NSN”.

NSN fue fundada hace siete años por Joel Borràs con el apoyo de Iniesta y hasta ahora habían trabajado en el ámbito del fútbol, la música y los proyectos audiovisuales con la organización de diversos partidos de fútbol con el Barça, el Madrid y el Inter Miami. Hasta ahora, la única iniciativa de la empresa con el mundo del ciclismo era el impulso de las bicis de gravel Guava, donde también colabora el exfutbolista azulgrana Bojan Krkic.